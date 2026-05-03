Dziennik Gazeta Prawana logo

Ultranowoczesny sprzęt dla polskiej armii. "Nowe zdolności dla wojska"

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 15:44
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Kosiniak
Władysław Kosiniak-Kamysz o nowym sprzęcie dla WP/PAP
Rakieta firmy SpaceX z czwartym satelitą ICEYE dla polskiego wojska zmierza do Polski niedzielę z bazy kosmicznej w Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jest to realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa Polski.

Rakieta nośna z 45 ładunkami, w tym satelitą polsko-fińskiej firmy ICEYE dostarczanym Siłom Zbrojnym RP w ramach programu MikroSAR, została wystrzelona z bazy kosmicznej Vandenberg.

Polska konstelacja radarowa

"Budujemy wojskową konstelację radarową POLSARIS, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Zyskujemy dostęp do kluczowych danych w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania - to realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa" - napisał Kosiniak-Kamysz na X. 28 listopada 2025 r. na orbitę trafił pierwszy satelita ICEYE dla Sił Zbrojnych RP, a w marcu br. kolejne dwa.

Najnowocześniejsze oprogramowanie

Wszystkie polskie satelity są wyposażone w autorski radar z syntetyczną aperturą (SAR). Technologia ta pozwala satelicie "widzieć" w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę. "Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym" - podała firma ICEYE.

Wiadomo, co dalej z programem SAFE. "Kwestia godzin..."
Wiadomo, co dalej z programem SAFE. "Kwestia godzin..."

Po starcie rakiety Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił we wpisie na portalu X, że dzięki satelicie polskie możliwości rozpoznania będą wzmocnione niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. "Dziękuję firmie ICEEYE za wielką skuteczność działania. Wszystkie przeprowadzone testy wypadły pomyślnie, dlatego niedługo firma przekaze nam system do pełnego użytkowania" - napisał Kosiniak-Kamysz.

Mamy tekst umowy pożyczkowej SAFE. Ursula von der Leyen chwali Polskę
Mamy tekst umowy pożyczkowej SAFE. Ursula von der Leyen chwali Polskę

Rakieta SpaceX wyniosła także EYCORE-1 - polskiego satelitę wyposażonego w autorski radar z syntetyczną aperturą. Technologia ta umożliwia precyzyjną obserwację Ziemi bez względu na stopień zachmurzenia i w całkowitej ciemności. Eycore to polska spółka z sektora new-space z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu zaawansowanych ładunków oraz satelitów SAR.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Władysław Kosiniak-KamyszWojsko PolskieArmia
Powiązane
jedzenie dla niemowląt
Silna trucizna w jedzeniu dla niemowląt. Znaleziono podejrzanego
Trump, Putin
Niemcy biją na alarm: Trump mści się, niszczy NATO i pomaga Putinowi
Karol Nawrocki
Prezydent: konflikt polityczny poszedł za daleko. "Potrzebna konstytucja nowej generacji"
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUltranowoczesny sprzęt dla polskiej armii. "Nowe zdolności dla wojska" »
Zobacz
|
Prl
Znajdowały się w wielu domach. Te filiżanki z PRL są warte ponad 8 tys. zł [FOTO]
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen w trakcie majówki 2026
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 4 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Quiz o życiu w PRL. Dla pokolenia babci i dziadka 10/10 to bułka z masłem
Quiz o życiu w PRL. Kartki, kolejki i propaganda. 10/10 tylko dla eksperta epoki
prl, quiz
Ciekawostki z czasów PRL. Powyżej 8/10 zdobędzie tylko ekspert
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj