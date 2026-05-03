Dziennik Gazeta Prawana logo

Płoną połacie lasu koło Częstochowy. Trudne warunki, w akcji samolot Dromader

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 19:25
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
pożar
W całym kraju panuje duże zagrożenie pożarami w lasach/Shutterstock
W Hutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu, w akacji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych.

Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej o godz. 13.09. Obecnie pożarem objęte jest ok. 15 hektarów młodnika. Zadysponowano jednostki straży z powiatu częstochowskiego oraz lublinieckiego, w sumie ok. 30, w tym zastępy OSP z okolicznych miejscowości - poinformował dyżurny straży pożarnej.

Donald Tusk bije na alarm: Trwa rozpad sojuszu. Musimy odwrócić ten katastrofalny trend
Donald Tusk bije na alarm: Trwa rozpad sojuszu. Musimy odwrócić ten katastrofalny trend

Skomplikowany dostęp do miejsca pożaru

Z uwagi na trudno dostępny teren do pożaru zaangażowano samolot Dromader Lasów Państwowych, który na stale pełni dyżur na lotnisku Rudniki koło Częstochowy. Maszyna wykonuje wahadłowe kursy ze znajdującego się 25 km od Hutek lotniska, zrzucając wodę na najbardziej zagrożone odcinki akcji gaśniczej.

Zagrożenie pożarowe w całej Polsce

W niedzielę Instytut Badawczy Leśnictwa poinformował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju z wyjątkiem obszarów górskich. Stopień zagrożenia Instytut ustala na podstawie parametrów meteorologicznych, jak temperatura, wilgotność względna powietrza i dobowa suma opadów oraz wilgotność ściółki sosnowej, będącej wskaźnikowym materiałem palnym, ze względu na dominujący udział sosny w polskich lasach.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: pożarlasCzęstochowa
Powiązane
Kosiniak
Ultranowoczesny sprzęt dla polskiej armii. "Nowe zdolności dla wojska"
jedzenie dla niemowląt
Silna trucizna w jedzeniu dla niemowląt. Znaleziono podejrzanego
Trump, Putin
Niemcy biją na alarm: Trump mści się, niszczy NATO i pomaga Putinowi
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPłoną połacie lasu koło Częstochowy. Trudne warunki, w akcji samolot Dromader »
Zobacz
|
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen w trakcie majówki 2026
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 4 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Papierowy dowód rejestracyjny stojący na drewnianym stole obok kluczyka samochodowego – ilustracja do artykułu o cyfryzacji dokumentów komunikacyjnych
Koniec papierowego dowodu rejestracyjnego. Rząd podał dokładne daty
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Policja kontroluje kierowcę
Od 2 maja zmiany dla kierowców. Nie trzeba będzie wyprzedzać
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj