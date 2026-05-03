Płoną połacie lasu koło Częstochowy. Trudne warunki, w akcji samolot Dromader

Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej o godz. 13.09. Obecnie pożarem objęte jest ok. 15 hektarów młodnika. Zadysponowano jednostki straży z powiatu częstochowskiego oraz lublinieckiego, w sumie ok. 30, w tym zastępy OSP z okolicznych miejscowości - poinformował dyżurny straży pożarnej.

Skomplikowany dostęp do miejsca pożaru

Z uwagi na trudno dostępny teren do pożaru zaangażowano samolot Dromader Lasów Państwowych, który na stale pełni dyżur na lotnisku Rudniki koło Częstochowy. Maszyna wykonuje wahadłowe kursy ze znajdującego się 25 km od Hutek lotniska, zrzucając wodę na najbardziej zagrożone odcinki akcji gaśniczej.

Zagrożenie pożarowe w całej Polsce

W niedzielę Instytut Badawczy Leśnictwa poinformował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju z wyjątkiem obszarów górskich. Stopień zagrożenia Instytut ustala na podstawie parametrów meteorologicznych, jak temperatura, wilgotność względna powietrza i dobowa suma opadów oraz wilgotność ściółki sosnowej, będącej wskaźnikowym materiałem palnym, ze względu na dominujący udział sosny w polskich lasach.