Radosław Sikorski został zapytany o sprawę obecności w Polsce i w Europie żołnierzy amerykańskich, na środowym briefingu podczas VIII edycji Defence24 Days na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Sikorski: Nie wnikamy, skąd amerykańscy żołnierze mieliby przybyć

W polskim interesie jest, żeby amerykańskich żołnierzy w Europie było jak najwięcej, a najlepiej w Polsce – powiedział Sikorski. Dodał, że strona polska konsekwentnie, kolejne rządy, podejmowały w tej kwestii działania. Stwierdził też, że kiedyś mu "zarzucano, że się domagał ciężkich brygad, a dzisiaj mamy 10 tys. amerykańskich żołnierzy, czyli równowartość dwóch ciężkich brygad".

I my nie wnikamy, skąd ci amerykańscy żołnierze mieliby przybyć. W Polsce będą mile widziani i umowa o statusie wojsk jest – uważamy – konkurencyjna dla USA, bo wspieramy ten pobyt sumą 15 tys. dolarów na żołnierza, więc zapraszamy ich tu, gdzie jest prawdziwe zagrożenie, 250 km stąd – stwierdził szef MSZ.

Sikorski: Polska kupuje i nadal będzie kupować duże ilości sprzętu z USA

Zapytany też został o kwestię zakupu przez Polskę amerykańskiego sprzętu w kontekście programu SAFE. Sikorski przypomniał, że jeszcze w tym roku do Polski trafią z USA pierwsze samoloty F-35. Polska kupuje i nadal będzie kupować duże ilości sprzętu z USA – powiedział.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu ok. 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. W sobotę prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zamierza zmniejszyć liczbę stacjonujących w Niemczech żołnierzy o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. W niedzielę prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA, a jednym z jej tematów była obecna sytuacja bezpieczeństwa, w tym kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie.

Sikorski: Skandal, wstyd. Gdzie jest ten fejkowy, PiS-owski SAFE?

Sikorskiego zapytano także o opinie z PiS, że skandalem jest podpisywanie umowy pożyczkowej z unijnego programu SAFE. Sikorski odpowiedział, że skandalem jest to, że tacy właśnie ludzie utrudnili skorzystanie przez Polskę z bardzo dogodnej pożyczki, z której pieniądze posłużą na wzmocnienie polskiej obronności i polskich służb.

Skandal, wstyd. Gdzie jest ten hipotetyczny, fejkowy, PiS-owski SAFE? Nie ma, czysta propaganda. Ludzie, którym patriotyzm z ust nie schodzi, mieli szanse pokazać, że są zdolni do wzniesienia się ponad własne zacietrzewienie ideologiczne, niestety z tej możliwości nie skorzystali – dodał szef MSZ.

Prezydenckie weto ustawy wdrażającej program SAFE

Prezydent Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą w Polsce program SAFE, która przewidywała stworzenie funduszu, za pośrednictwem którego pieniądze z unijnej pożyczki miały trafić do wojska, ale także do służb np Straży Granicznej czy Policji. Prezydent skierował zarazem do Sejmu swój projekt Polski Funduszu Inwestycji Obronnych, który miał posłużyć do wydawania zysków wygenerowanych przez NBP - tzw polski SAFE 0 proc.

W odpowiedzi na prezydenckie weto rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, która upoważniła ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność. Umowa pożyczki w ramach programu SAFE zostanie podpisana w piątek w Warszawie.