Gen. Kukuła: Polska jest filarem bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:11
Gen. Wiesław Kukuła/PAP
NATO w swojej nowej formule "3.0" wraca do korzeni, odbudowuje potencjał obronny i wzmacnia odstraszanie, a rola Polski w Sojuszu będzie rosła – powiedział w środę szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła. Jak podkreślił, Polska jest już dziś kluczowym elementem bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Gen. Wiesław Kukuła, który przemawiał podczas otwarcia VIII edycji Defence24 Days na Stadionie Narodowym w Warszawie, podkreślił, że obecnie na terenie naszego kraju ramię w ramię z polskimi żołnierzami w ramach misji NATO oraz pod flagą amerykańską służy około 12 tys. żołnierzy.

Gen. Kukuła: NATO w wersji 3.0 wraca do korzeni

Jak zaznaczył, w Polsce i regionie prowadzone są liczne działania i ćwiczenia sojusznicze z udziałem m.in. żołnierzy z USA, Rumunii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. Jednocześnie podkreślił zaangażowanie Polski poza granicami kraju m.in. na Łotwie i w Rumunii, a - jak zauważył – "niemal 500 polskich oficerów i podoficerów pełni służbę w kwaterach i dowództwach NATO", współtworząc plany obronne Sojuszu.

Szef Sztabu Generalnego WP podkreślił, że znaczenie NATO powinno być oceniane przez pryzmat faktów, a nie emocji w mediach społecznościowych. Wskazał, że zapowiadane przez amerykańską administrację NATO "w wersji 3.0 wraca do swoich korzeni, odbudowując swój potencjał", a kluczowe znaczenie ma art. 3 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Mówi on o tym, że "dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego traktatu, Strony, każda z osobna i wszystkie razem, poprzez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną, będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści".

Gen. Kukuła: Siła NATO jest sumą siły wszystkich członków

Siła NATO jest sumą siły wszystkich jego członków, bez wyjątku, a nasza rola (...) ulegnie zasadniczemu przewartościowaniu, pozycjonując nas do roli filaru bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu – zaznaczył generał.

Z tego też powodu, jak mówił, w 2025 r. zakończyło się opracowanie programu rozwoju sił zbrojnych, który definiuje proces naszego rozwoju, proces transformacji sił zbrojnych w perspektywie roku 2039.

Gen. Kukuła: Federacja Rosyjska jest pokonywalna

On uwzględnia już te uwarunkowania. Zrealizowanie programu umożliwi Wojsku Polskiemu zwyciężanie i zwielokrotnianie siły Polski poprzez utrzymanie zdolności do odstraszenia naszego wroga i budowanie warunków do bezpiecznego rozwoju państwa, ale również właściwego spozycjonowania Polski w regionie. Jego myślą przewodnią jest kompletna zmiana paradygmatu w naszym podejściu do odstraszania. Federacja Rosyjska jest pokonywalna, a naszym celem jest jej trwałe zniechęcenie do agresji – podkreślił gen. Kukuła.

Nawiązał też do słów szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, podkreślając, że w czasie pokoju do 2039 r. Wojsko Polskie ma liczyć ok. 500 tys. żołnierzy, z uwzględnieniem nowej formy służby wojskowej tzw. rezerwy wysokiej gotowości, a w razie wojny struktura ta będzie zdolna do znaczącego zwiększenia potencjału.

Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby pod koniec kwietnia poinformował, że ministerstwo wojny USA blisko współpracuje z Europejczykami, zwłaszcza z Niemcami, nad przekształceniem Sojuszu Północnoatlantyckiego w NATO 3.0.

Wiceszef Pentagonu już wcześniej zapowiadał, że administracja Trumpa dąży do przedefiniowania postzimnowojennego "NATO 2.0" na "NATO 3.0". Zakłada to elastyczny realizm, praktyczne podejście zorientowane na wyniki, w pewnym sensie powrót do tego, co można nazwać NATO 1.0 – wyjaśniał Colby na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, odnosząc się do modelu Sojuszu z czasów zimnej wojny.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło PAP
Tematy: Władysław Kosiniak-Kamysz, NATO, Wiesław Kukuła
