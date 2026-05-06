Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. "Można to załatwić od ręki"

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach

Pan prezydent w dniu dzisiejszym złożył do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach, prezydencki projekt ustawy, który reguluje ten rynek - poinformował Bogucki podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim.

Szef KPRP wskazał, że prezydencki projekt ustawy "zasadza się (...) na trzech zasadniczych filarach”. Pierwszy - jak mówił - najważniejszy filar to ochrona konsumentów i inwestorów. Jako drugi wymienił kwestię realnego i skutecznego nadzoru państwa. Trzecim z nich jest zaś - jak wskazał szef KPRP - zabezpieczenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców, którzy działają w ramach rynku kryptoaktywów.

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział skierowanie do Sejmu kolejnego rządowego projektu ustawy ws. kryptoaktywów. Prezydent zawetował dwie poprzednie ustawy w tej sprawie. Jak przekazał szef rządu, nowy projekt będzie różnił się od dwukrotnie zawetowanej ustawy jedynie tym, że zaostrzone mają być w nim kary dla tych, którzy oszukują i "narażają państwo polskie”.

"Można to załatwić od ręki"

Jeżeli w tym zakresie będzie wola koalicji rządzącej, będzie wola większości parlamentarnej, premiera, żeby to procedować, to właściwie można to załatwić od ręki - powiedział szef KPRP.

Według niego, prezydent złożył projekt widząc „całkowitą indolencję rządu”. Jest konkretny projekt, można nad nim pracować, nie trzeba czekać, można podjąć ten projekt bardzo szybko - podkreślił.