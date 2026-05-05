Donald Tusk nie odpuszcza w sprawie kryptowalut. Do trzech razy sztuka?

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 13:14
Dwa razy się nie udało. To jednak nie zniechęca Donalda Tuska. Premier polskiego rządu zapowiedział kolejny projekt ustawy ws. kryptowalut. Czy sprawdzi się powiedzenie "do trzech razy sztuka?"

W nowym projekcie będą zaostrzone kary

Według zapowiedzi Tuska projekt ustawy ws. kryptowalut ma wrócić jeszcze w tym tygodniu. Jak przekazał szef rządu - od dwukrotnie zawetowanej ustawy - będzie różnił się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i "narażają państwo polskie".

Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności - przekazął Tusk.

Nawrocki zawetował dwie ustawy

Zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki.

