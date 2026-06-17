Lewica wyjdzie z rządu? Szczepański komentuje

Gdyby były takie plany, co do prywatyzacji szpitali, to myślę, że byłoby to elementem dla wyjścia Lewicy z rządu, dlatego że jeśli chodzi o służbę zdrowia, każdy z Polaków powinien mieć dostęp do służby zdrowia bezpłatnie - powiedział Wiesław Szczepański wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Nowej Lewicy w Radiu ZET.

Przyznał, że nie dopuszcza takiego planu. Jako przedstawiciel Lewicy jestem za tym, że służba zdrowia jest bezpłatna i musi być bezpłatna - tłumaczył.

Nie usłyszy nikt ode mnie kwestii prywatyzacji szpitali - wyjaśnił Szczepański. Gdyby były takie plany, co do prywatyzacji szpitali, to myślę, że byłoby to elementem dla wyjścia Lewicy z rządu, dlatego że jeśli chodzi o służbę zdrowia, każdy z Polaków powinien mieć dostęp do służby zdrowia bezpłatnie - mówił.

Dodał, że “do wielu dzisiaj zabiegów, do wielu dzisiaj po prostu badań i specjalistów, czeka się czasami niestety wiele miesięcy i ludzie czasami dają ostatni grosz, żeby po prostu pójść szybciej do lekarza".

Co z wynagrodzeniem lekarzy?

Coś w tym zakresie trzeba zrobić, żeby ten dostęp był szybszy - ocenił. Rzeczywiście służba zdrowia wymaga naprawy, wymaga zmiany i myślę, że kwestie również wynagrodzeń lekarzy są elementem, który powinien być zmieniony - wyjasnił poseł Lewicy.