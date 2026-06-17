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Lewica wyjdzie z rządu? Wiceminister Szczepański wskazuje "czerwoną linię"

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 19:07
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IC Genera? Kruszewski w barwach Stra?y Granicznej
Lewica wyjdzie z rządu? Wiceminister Szczepański wskazuje "czerwoną linię"/East News
Prywatyzacja szpitali może być powodem rozpadu koalicji? Wiesław Szczepański z Nowej Lewicy nie zostawia wątpliwości: bezpłatna opieka zdrowotna to fundament, a jakiekolwiek próby jej prywatyzacji byłyby dla Lewicy sygnałem do opuszczenia rządu. Wiceszef MSWiA w Radiu ZET komentuje stan polskiej ochrony zdrowia i wskazuje, co wymaga pilnej naprawy.

Lewica wyjdzie z rządu? Szczepański komentuje

Gdyby były takie plany, co do prywatyzacji szpitali, to myślę, że byłoby to elementem dla wyjścia Lewicy z rządu, dlatego że jeśli chodzi o służbę zdrowia, każdy z Polaków powinien mieć dostęp do służby zdrowia bezpłatnie - powiedział Wiesław Szczepański wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Nowej Lewicy w Radiu ZET.

Przyznał, że nie dopuszcza takiego planu. Jako przedstawiciel Lewicy jestem za tym, że służba zdrowia jest bezpłatna i musi być bezpłatna - tłumaczył.

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Nie usłyszy nikt ode mnie kwestii prywatyzacji szpitali - wyjaśnił Szczepański. Gdyby były takie plany, co do prywatyzacji szpitali, to myślę, że byłoby to elementem dla wyjścia Lewicy z rządu, dlatego że jeśli chodzi o służbę zdrowia, każdy z Polaków powinien mieć dostęp do służby zdrowia bezpłatnie - mówił.

Dodał, że “do wielu dzisiaj zabiegów, do wielu dzisiaj po prostu badań i specjalistów, czeka się czasami niestety wiele miesięcy i ludzie czasami dają ostatni grosz, żeby po prostu pójść szybciej do lekarza".

Co z wynagrodzeniem lekarzy?

Coś w tym zakresie trzeba zrobić, żeby ten dostęp był szybszy - ocenił. Rzeczywiście służba zdrowia wymaga naprawy, wymaga zmiany i myślę, że kwestie również wynagrodzeń lekarzy są elementem, który powinien być zmieniony - wyjasnił poseł Lewicy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: LewicaszpitaleWiesław Szczepański
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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