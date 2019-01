Czarzasty w Polsat News podkreślił, że jest za tym, by pierwsze damy lub pierwsi mężowie dostawali pensje. - Jestem za tym również, jeżeli będzie to regulowane, żeby uwzględnić kwestie emerytur poprzednich pań, które razem z mężami, bo taka była praktyka, pomagały im w pełnieniu tej funkcji. To nie jest normalna sytuacja, żeby prawnie komuś zakazywać pracy i w żaden sposób nie regulować mu kwestii związanej z ZUS czy ubezpieczeniem - powiedział.

Dodał, że nie warto wchodzić w bieżące oceny, czy ktoś pełnił swoją funkcję dobrze lub źle. Pensje, jak podkreślił, trzeba uregulować systemowo. - Myślę, że jeżeli to będzie transparentnie zrobione, Polki i Polacy to zrozumieją - ocenił.

Pensja dla żony prezydenta to absurd. Podobnie jak określenie pierwsza dama. Za bycie żoną można ewentualnie dostawać pensję od męża, jeśli zatrudni żonę jako kucharkę, sprzątaczkę, opiekunkę do dzieci... W przypadku Dudów - jako wieszak na ubrania. Pierwszy Wieszak:joy: — Joanna Senyszyn (@joanna.adamska_Senyszyn) 12 January 2019

Polityk odniósł się także do sobotniego tweeta posłanki Joanny Senyszyn, która stwierdziła że "pensja dla żony prezydenta to absurd".

Czarzasty przeprosił za język, którego użyła. - Myślę, że muszę się z nią skontaktować i chwilę porozmawiać. Zdarzają się sytuacje, które powinny być prostowane - podkreślił.

Za te słowa Andrzej Duda podziękował szefowi SLD na Twitterze. "Miły i przyzwoity gest. Jako Mąż dziękuję i pozdrawiam @wlodekczarzasty!" - napisał prezydent.

