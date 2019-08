Według ustaleń portalu, wiceminister Łukasz Piebiak aranżował akcję mającą na celu zdyskredytowanie prof. Krystiana Markiewicza, szefa sędziowskiego Stowarzyszenia "Iustitia".

Cała operacja opierała się na anonimowej historii zawierającej plotki na temat życia prywatnego prof. Markiewicza, w tym intymnych kontaktów z kobietami - informuje Onet.

W sprawę zamieszana ma być kobieta o imieniu Emilia, która w porozumieniu z wiceministrem Piebiakiem anonimowo miała rozsyłać do mediów materiały kompromitujące sędziego Markiewicza.

Prywatnie Emilia jest związana z sędzią KRS, który wcześniej pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości - pisze Onet. Kobieta miała także pod pseudonimem atakować sędziów w mediach społecznościowych. "Wyp…!!! Przynosisz uczciwym sędziom wstyd a Polsce hańbę", "won z Polski gnido" - pisała ponoć na Twitterze do sędziego Waldemara Żurka.

Onet twierdzi, że Emilia dała pracownikom MS dostęp do swojego konta na Twitterze, aby mogli skopiować historię jej wpisów, także tych usuniętych. W rozmowie z portalem kobieta przyznaje, że "bardzo wstydzi się tego, co robiła i że swoimi działaniami mogła zaszkodzić co najmniej 20 sędziom".

"Mamy dowody, że Emilia pozostawała w bezpośrednim kontakcie z ministrem Piebiakiem, z którym na komunikatorach WhatsApp oraz Messenger ustalała sposoby kompromitowania sędziów w mediach społecznościowych oraz w mediach prorządowych" - informuje Onet.

Kobieta planowała także rozesłać anonimowo materiały kompromitującego Markiewicza do wszystkich oddziałów Stowarzyszenia "Iustitia", a nawet do domu sędziego.

Onet utrzymuje, że posiada dowody na to, że Łukasz Piebiak taki plan w pełni zaakceptował przed jego realizacją.