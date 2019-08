Onet opisał w poniedziałek kontakt, jaki w mediach społecznościowych wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Działania Emilii miały polegać na anonimowym rozsyłaniu, m.in. do mediów i sędziów, kompromitujących materiałów. Miało to się odbywać za wiedzą wiceministra.

Po tych doniesieniach Piebiak poinformował w oświadczeniu przesłanym PAP, że podał się do dymisji. Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że przyjmie dymisję.

W środę Lubnauer zapytana w TOK FM o kwestie politycznej odpowiedzialności szefa MS Zbigniewa Ziobro za aferę z udziałem swojego podwładnego i o działania opozycji w tej sprawie, odpowiedziała, że "pewnie trzeba będzie złożyć wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry".

- Jak widzimy, premier Mateusz Morawiecki uznaje, że odwołanie pana Piebiaka kończy sprawę, a nie kończy tej sprawy - dodała.

Lubnauer oceniła też, że sytuacje opisane przez Onet świadczą o tym, że złamane zostało prawo i ujawnione zostały dane osobowe sędziów w celu ich zastraszania. Dodała, że działania Piebiaka miały charakter akcji instytucjonalnej.

- Śmiało możemy nazwać, że to z czym mamy do czynienia w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jest stajnia Augiasza. Tylko całkowite przelania się rzeki, czyli całkowite oczyszczenie może doprowadzić do sytuacji, w której będziemy myśleli o ministerstwie sprawiedliwości jako o Ministerstwie Sprawiedliwości - powiedziała Lubnauer.