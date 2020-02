Reklama

Najwięcej, bo 37,6 proc. wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Andrzej Duda – 24 proc., Lech Kaczyński – 16 proc., Lech Wałęsa – 12,8 proc. i Bronisław Komorowski – 9,6 proc.

- Aleksander Kwaśniewski częściej był wskazywany przez kobiety (39 vs 36 proc. mężczyzn) i osoby o wykształceniu średnim (41 proc.) - komentuje dla rp.pl wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research. - Wraz ze wzrostem wieku rośnie grupa ludzi, którzy uważają Aleksandra Kwaśniewskiego za najlepszego prezydenta III RP – od 21 w grupie do 24 lat, do 45 proc. w grupie powyżej 50 lat. Tego zdania są też częściej osoby o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (47 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (49 proc.).