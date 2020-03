Jestem w stanie sobie wyobrazić wybory w każdym terminie, jest natomiast kwestia trudności i legalności ich przeprowadzenia - stwierdził Bosak podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Mówiąc o "poważnych wątpliwościach", co do prawidłowości ich organizowania przy epidemii koronawirusa, przypomniał, że wybory powinny być poprzedzone okresem, w którym wszyscy kandydaci mogę prowadzić kampanię. Jak ocenił, jest ona teraz "sparaliżowana, jeśli chodzi o spotkania z obywatelami".

Stwierdził też, że "jeżeli rząd i urzędujący prezydent uprą się, to te wybory w terminie pewnie się odbędą".

Może się to skończyć jednak w ten sposób, że jeżeli kandydaci do obwodowych komisji wyborczych ze strachu, lub obawy o własne zdrowie, lub z rozsądku wycofają się, to będzie trzeba dopełniać komisje wyborcze żołnierzami z Wojsk Obrony Terytorialnej albo urzędnikami państwowymi, czy funkcjonariuszami różnych służb, którzy będą przymusowo wysyłani do tego, żeby siedzieć w komisjach - powiedział.

Jak dodał, "pewnie da się wybory przeprowadzić i w taki sposób - pytanie tylko, co to ma wspólnego z demokracją, ze zdrowym rozsądkiem, z troską o bezpieczeństwo publiczne".

Bosak przekonywał, że "obóz rządzący i prezydenta prowadzą grę, zamiast podjąć odważną decyzję już teraz".

Pytany o propozycję, aby wprowadzić możliwość głosowania przez internet, Bosak przyznał, że jest to bardzo dobre pytanie, ale przede wszystkim do członków Państwowej Komisji Wyborczej, do rządu i urzędującego prezydenta, a także do konstytucjonalistów.