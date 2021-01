"Wirtualna Polska" podała w sobotę wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster.

Kto był najlepszym politykiem 2020 roku? Odpowiedź, jakiej dostarczyli na to pytanie Polacy, zaskakuje (jest remis) i doskonale oddaje to, co działo się w tym roku. Jednym z najważniejszych wydarzeń były wybory prezydenckie. Okazuje się, że pół roku po nich wyborcy wysoko cenią startującego w nich Rafała Trzaskowskiego. Tak samo jak urzędującego premiera Mateusza Morawickiego – podał portal. Obaj politycy zebrali po 18 proc. głosów.

Kolejne miejsce w sondażu

Według danych "WP" wysoko w rankingu jest także Szymon Hołownia, który zyskał 12 proc. pozytywnych głosów od respondentów. Aktywność medialna Hołowni zapewniła mu lepszy wynik, niż osiągnął Andrzej Duda. Prezydenta Polski, jako najlepszego polityka wybrało 9 proc. respondentów – czytamy.

Jarosław Kaczyński jest numerem jeden według 8 proc. badanych, Donald Tusk według 4 proc, a Krzysztof Bosak i Władysław Kosiniak-Kamysz zebrali po 3 proc. głosów.

Aż 16 proc. Polaków uczestniczących w badaniu wybrało opcję "inny polityk", a 9 proc. "żaden"- podała Wirtualna Polska.