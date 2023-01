Co by dał opozycji? Po pierwsze, praktycznie niemal pewne pierwsze miejsce w wyborach parlamentarnych i zwiększenie szans na ich wygranie. Jeśli spojrzymy na średnie poparcie z różnych sondaży na stronie ewybory.pl, to obecnie PiS ma tam 33 proc. KO – 27 proc., Polska 2050 i Lewica – po 9 proc, Konfederacja – 7 proc., a ludowcy – 6 proc. Jak widać, zsumowane poparcie w wariancie opozycyjnej listy, bez lewicy, to 42 proc. Przy okazji opozycja unika dylematów, czy PSL wejdzie do Sejmu, czy nie, więc głosy na to ugrupowanie się nie zmarnują. Przy takim prostym zsumowaniu obecnego poparcia sama lista KO, PL 2050 i ludowców miałaby 230 głosów, do czego doszłyby 33 głosy lewicy, czyli łącznie 263 głosy dające bezpieczną większość w Sejmie (takie wyliczenia wykonaliśmy za pomocą kalkulatora dr. hab. Jarosława Flisa). Natomiast jeśli przeliczy się te średnie wyniki z opozycją startującą w podzielonej formule na czterech listach, to dostałaby ona nieco mniej, bo 245 mandatów. Oczywiście to fotografia na dziś, a kampanijna dynamika może wiele w tym zmienić, bo pojawią się pytania o premię za zjednoczenie się dużej części opozycji, ale także możliwą premię dla PiS wynikającą z kampanijnej polaryzacji.

Z punktu widzenia opozycji ważny jest nie tylko sam wyborczy wynik, lecz także zdobycie pierwszego miejsca na mecie. Politycy PO, ale także PiS, z którymi rozmawiamy, zwracają uwagę, że gdyby każda opozycyjna partia poszła osobno, to są szanse, że to PiS będzie pierwszy, tak jak obecnie w sondażach. A zaraz po wyborach kluczowym zagadnieniem będzie, kogo prezydent wskaże na premiera. Do tej pory był to polityk wskazywany przez zwycięskie ugrupowanie. Formalnie nie ma takiego wymogu, bo z punktu widzenia prezydenta jest ważne, by wskazać na polityka, który będzie miał ponad 231 szabel w sejmie. Od wejścia w życie konstytucji 1997 r. tak się składało, że nominat zwycięskiego ugrupowania to gwarantował. Ale już na przykład rozdział mandatów według obecnej średniej sondażowej przy sześciu partiach w Sejmie wskazuje, że PiS miałby 191 głosów, a druga KO – 152. I mimo to właśnie KO ma większe szanse na utworzenie rządu z resztą opozycji. Politycy i PiS, i PO liczą się z tym, że w takim układzie prezydent zwróci się do lidera zwycięskiej formacji. – Jeśli np. dostaniemy 210–215 głosów, to jest szansa, że resztę dobierzemy – mówi polityk PiS i identyczne zdanie, tylko wyrażone jako obawę, słyszymy od polityków PO. Co tylko pokazuje, że wyścig o pierwsze miejsce w wyborach także będzie miał duże znaczenie.