To prawda, że wystąpi pan za tydzień w Łodzina scenie ze Zbigniewem Ziobrą? - pyta Bogdan Rymanowski. Za tydzień mam ślub jednej z córek i mam urodziny - odpowiada Gość Radia ZET Paweł Kukiz.

Dopytywany o to, co z jego startem z list Prawa i Sprawiedliwości, lider KUKIZ15 odpowiada, że „prezes Kaczyński werbalnie zapewnia wszystkie najważniejsze. Wierzy pan Jarosławowi Kaczyńskiemu? - dopytuje prowadzący. Nieistotne czy ja wierzę, czy nie, ale ważne, by wyborcy mieli naoczny dowód – komentuje polityk. Kukiz zdradza również: Potrzebuję pisma z podpisem prezesa Kaczyńskiego i na to pismo czekam, a mam nadzieję, że to będzie przed konwencją PiS. Dodaje, że wszystko wskazuje na to, że w wyborach parlamentarnych będzie startował z Opola.

"Lex Tusk" to strzał PiS w kolano

Kocham Jarosława? - pyta Bogdan Rymanowski. Nie wiem, nie. Zależy w jakim sensie. Mogę go kochać dziś za to, że mówi o referendum ws. relokacji - przyznaje Paweł Kukiz. Nienawidzę Donalda? – pyta gospodarz programu. To bliżej "tak", bym powiedział - komentuje Gość Radia ZET.

Kukiz dodaje też, że "lex Tusk" to strzał PiS w kolano.

Chwała Kaczyńskiemu i PiS. Hańba opozycji

Chwała panu prezesowi Kaczyńskiemu i PiS za to, że coraz głośniej mówi o referendach i hańba opozycji, która je blokuje - mówi Gość Radia ZET Paweł Kukiz. Polityk wylicza, że opozycja blokuje: referenda lokalne, obniżenie progu przy możliwości odwoływania burmistrzów i wójtów, obniżenie progu przy referendach, sprzeciwia się wyborowi sędziów pokoju bezpośrednio przez obywateli. Bolszewicy – dodaje lider KUKIZ15.

"Suwerenem jest naród"

Ja to sobie tłumaczę, że to m.in. efekt uporu KUKIZ15 przy walce o wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce. Udział obywateli w podejmowaniu ważnych dla państwa decyzji – odpowiada Paweł Kukiz, pytany o zaproponowane wczoraj przez prezesa PiS referendum ws. migrantów. - Jestem przekonany, że również przyczyniliśmy się do takiej decyzji - podkreśla lider KUKIZ15. Jego zdaniem mamy problem z nakazowo-rozdzielczym podejściem UE do Polski, a Unia narzuca nam wiele zmian, bez konsultacji z narodem. -Suwerenem jest naród, a nie Kaczyński, Kukiz, Tusk czy ktokolwiek inny - dodaje gość Bogdana Rymanowskiego.

"Niemcy nam wrzucą bezrobotnych"

Paweł Kukiz ocenia, że jest różnica między zatrudnianiem pracowników do realizowania określonych celów, korzystnych dla naszej ojczyzny, a przyjmowaniem tych, których nie chcą przyjąć Niemcy. Np. Niemcy przyjmą lekarzy, a nam wrzucą bezrobotnych, którzy wyjechali z krajów arabskich, muzułmańskich. Nie dlatego, że nie mogą znaleźć pracy, tylko dlatego, że nie chcą pracować - uważa Gość Radia ZET. Opowiada również: Widziałem ostatnio wypowiedź przedstawiciela muzułmańskich krajów, który opowiadał, że w krajach arabskich każdy może znaleźć pracę, a wyjeżdżają ci, którym pracować się nie chce. - Może to trochę za ostro powiedział, ale na pewno jest w tym część prawdy – komentuje polityk.

Dopytywany o opozycję, Paweł Kukiz ocenia, że Hołownia i Kosiniak "krzyczą" o referendum ws. aborcji i dodaje: A wczoraj Kosiniak mówi, że tu nie trzeba referendum ws. imigrantów itd., bo wszyscy wiedzą, że Polacy ich nie chcą, to są kpiny.

Wybory i referendum w jednym terminie?

Wybory i referendum w jednym terminie i jedna komisja? Zdaniem Pawła Kukiza z całą pewnością. Dlatego PiS, czy Sejm powinien jak najszybciej uchwalić ustawę umożliwiającą połączenie komisji - jedna powinna liczyć głosy oddane w wyborach i referendum - uważa Gość Radia ZET. Polityk dodaje, że w USA ma pan zasadę, że jednego dnia dostaje pan kartkę, gdzie pan wybiera sędziego, wskazuje senatora, wskazuje radę szkoły i jest pytanie referendalne, na jednej kartce.

Zdaniem lidera KUKIZ15, połączenie komisji referendalnych i wyborczych da duże oszczędności, ok. 100 mln złotych. Trzeba też wprowadzić zasady finansowania kampanii referendalnych, by były one podobne do zasad finansowania kampanii wyborczej, czyli zero pieniędzy z zagranicy, tylko osoby fizyczne, żeby wpłacały pieniądze i limity wpłat – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.