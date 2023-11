Z informacji przekazanej przez zachodnie media wynika, że Ukrainka obecnie przebywa w szpitalu. "Teraz kończy leczenie, potem będzie pod obserwacją lekarzy" - czytamy na brytyjskim portalu.

Próba otrucia żony szefa ukraińskiego wywiadu?

Prawdopodobnie do otrucia Marianny Budanow użyto metali ciężkich. "The Telegraph" pisze także, że tego typu substancje nie są używane "w życiu codziennym, ani w sprawach wojskowych". Ma to świadczyć o tym, że żona szefa ukraińskiego wywiadu została otruta.

Kyryło Budanow. Kim jest szef HUR?

Kyryło Ołeksijowycz Budanow, bo tak brzmi jego pełne nazwisko, to ukraiński wojskowy. Pochodzi z Kijowa. W 2020 roku został mianowanym szefem Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Dwa lata później w sierpniu 2022 roku został odznaczony Krzyżem Bojowych Zasług. Wcześniej wiosną 2014 roku brał udział w walkach z prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy. Dwukrotnie został ranny.

Wojna na Ukrainie

W lutym 2022 roku Rosja rozpoczełą pełnoskalową inwazję na terytorium Ukrainy. Był to nowy etap konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, który trwał od 2014 roku. Od tego momentu Ukraina stawia bohaterski opór żołnierzom Putina. Konflikt trwa już 21 miesięcy, wtorek to 643 dzień wojny.