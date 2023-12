Kolejny burzliwy dzień w Sejmie

Trzynasty dzień posiedzenia Sejmu X kadencji od samego rana jest pełen emocji. Zaraz po rozpoczęciu marszałek Szymon Hołownia ogłosił przerwę "w związku z brakiem możliwości prowadzenia obrad”.

Po tym jak Mariusz Błaszczak zgłosił wniosek o odroczenie posiedzenia, na mównicę wszedł Roman Giertych i próbował zgłosić wniosek przeciwny. Posłowie PiS zagłuszyli go okrzykami "Do więzienia". Część z nich opuściła następnie salę obrad.

Co dziś czeka nas w Sejmie?

Dziś w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2024 r. Zawiera m. in. ustawy nowego rządu Donalda Tuska: 30 proc. podwyżki dla nauczycieli, 20 proc. podwyżki dla budżetówki, program "Aktywny Rodzic" czyli tzw. "babciowe", finansowanie metody in vitro, oraz telefonu zaufania. Zakłada także realizację programu "Rodzina 800 plus", waloryzację emerytur o 1 marca, wypłatę 13. i 14. emerytury.

Zaś po południu Sejm wskaże członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz skład Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Emocje w Sejmie nie opadły

Nie milkną echa wczorajszego wyroku skazującego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego więzienia ws. afery gruntowej. Marszałek Sejmu na dziś zapowiedział wydanie postanowienia o wygaszeniu ich mandatów. Odniósł się do tego prezydent. "Na skutek zastosowania prawa łaski wobec Pana Mariusza Kamińskiego i Pana Macieja Wąsika, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu" - napisał Andrzej Duda na portalu X.

Prezydent skomentował też działania rządu w sprawie mediów publicznych. Odwołanie władz TVP, Polskiego Radia i PAP przez ministra kultury na podstawie uchwały Sejmu, nazwał "anarchią", w rozmowie z radiem Zet. Mariusz Błaszczak wniósł natomiast w Sejmie o uzupełnienie porządku o "informację pułkownika urzędu ochrony państwa Bartłomieja Sienkiewicza, który został oddelegowany przez Donalda Tuska do przeprowadzenia operacji specjalnej w mediach publicznych".

Transmisja na żywo z Sejmu. Gdzie oglądać?

Obrady Sejmu potrwają do późnego wieczora. Kończą się serią głosowań. Trwa transmisja na żywo.