Podczas konferencji prasowej we wtorek marszałek Sejmu został zapytany o udział skazanych prawomocnym wyrokiem w związku z tak zwaną aferą gruntową byłych szefów CBA i polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika we wtorkowej uroczystości powołania doradców prezydenta Andrzeja Dudy.

W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych.

Tego samego dnia wieczorem szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że "po otrzymaniu postanowienia sądu nakazującego policji doprowadzenie M. Kamińskiego i M. Wąsika policja podejmie natychmiast stosowne działania". Z kolei szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek poinformował że prezydent Andrzej Duda zaprosił posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Pałacu Prezydenckiego na wtorek na godzinę 11, na uroczystość powołania na doradców prezydenta Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego.

Jest nakaz aresztowania Kamińskiego i Wąsika. Politycy na uroczystości z prezydentem

We wtorek pełniąca obowiązki rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji komisarz Marta Gierlicka poinformowała, że wpłynęły dokumenty z sądu nakazujące policji doprowadzenie M. Kamińskiego i M. Wąsika do aresztu. Później Kancelaria Prezydenta zamieściła w internecie zdjęcie z uroczystości, na którym razem z prezydentem i nowymi doradcami widoczni są Kamiński i Wąsik.

Szymon Hołownia, pytany we wtorek o udział Kamińskiego i Wąsika z uroczystości w Pałacu Prezydenckim, powiedział, że "prezydent ma w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika bardzo jasne zdanie". - Wczoraj w trakcie rozmowy, którą mieliśmy, kilkukrotnie to podkreślił - dodał.

Hołownia: Nie mam wątpliwości, że panowie Kamiński i Wąsik walczyli z korupcją

Jak zaznaczył, podczas poniedziałkowego spotkania z głową państwa przekazał swoje stanowisko w tej sprawie, które - jak stwierdził - "jest jednoznaczne". - Nie mam wątpliwości, że panowie Kamiński i Wąsik walczyli z korupcją i nikt z tym nie dyskutuje. Nie jest sądzona ich intencja, patriotyzm albo to, czy w ogóle udało im się w korupcją walczyć. Pewnie w wielu przypadkach tak. Sądzony jest konkretny czyn. Tym czynem było wykreowanie przez urzędników państwowych przestępstwa - mówił marszałek Sejmu.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda spotkał się z marszałkiem Sejmu; rozmowa dotyczyła kwestii wygaszenia mandatów Kamińskiego i Wąsika. Prezydent przekazał po spotkaniu, że zaproponował Hołowni, żeby dla zamknięcia sprawy Kamińskiego i Wąsika uznać, że ułaskawienie z 2015 r. było i jest skuteczne. Prezydent dodał, że w tej sprawie nie doszli do porozumienia.

Hołownia: Prezydent demonstracyjnie pokazuje wsparcie, jest konsekwentny

Hołownia podczas wtorkowej konferencji prasowej mówił między innymi o tym, że zatrzymanie i doprowadzenie do zakładu karnego skazanych to zadania MSWiA oraz odpowiednich służb. - Rozumiem, że organy państwa w tej sprawie jakoś pracują. To, że pan prezydent jeszcze raz w demonstracyjny sposób chce pokazać swoje wsparcie dla obu panów mnie nie dziwi, jest konsekwentny - dodał.

Marszałek Hołownia od poniedziałku prowadził konsultacje w sprawie polityków PiS Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, w stosunku do których jeszcze w grudniu wydał postanowienie o wygaśnięciu ich mandatów poselskich w związku ze skazaniem ich prawomocnym wyrokiem na kary więzienia. W piątek szef Kancelarii Sejmu wydał dyspozycję dezaktywacji kart poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tak zwaną aferą gruntową z 2007 roku.

W ubiegłą środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Wąsika, a w piątek postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Kamińskiego.

Marszałek Hołownia powiedział, że odwołania Wąsika i Kamińskiego od postanowienia o wygaśnięciu ich mandatów skierował do Izby Pracy SN i czeka na decyzję tej Izby w tej sprawie. Sprawą Izba Pracy ma się zająć w środę.