Przewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica Anna Maria Żukowska opisała w mediach społecznościowych sytuację, która przytrafiła jej się dziś rano w Warszawie. Ponadto, poinformowała o zgubieniu tablic rejestracyjnych. "Rzadko jeżdżę taksówkami, ale w weekend zgubiłam na trasie tablicę rejestracyjną (mała powódź po ulewie w Płocku) i musiałam dziś do radia zamówić. Wawa Taxi. Dwa kursy. Oba odmówione przez korporację na 5 minut przed przyjazdem. Żenada i kompromitacja. Nie polecam" - napisała Żukowska w poniedziałek na platformie X.

Wśród komentarzy znalazły się i takie, które zachęcały ją do jazdy samochodem bez tablicy rejestracyjnej. "Sugeruję poznać przepisy, pozwoli to Panu uniknąć mandatu" - odpisała Żukowska. Dodała, że wróciła pieszo.

Brak tablic rejestracyjnych

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, tablice rejestracyjne należą do obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu i są jednym z warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. Kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu – mandat od 1500 zł do 5000 zł i 3 pkt karne.

Co zrobić, gdy zgubiło się tablice rejestracyjne

Pamiętaj, w przypadku zgubienia tablicy rejestracyjnej organ rejestrujący wyda ci:

nowy dowód rejestracyjny pojazdu,

zalegalizowaną tablicę rejestracyjną z nowym lub z dotychczasowym numerem rejestracyjnym (tzw. wtórnik).

Jeśli w czasie, w którym czekasz na wydanie tablicy rejestracyjnej, chcesz poruszać się pojazdem – możesz złożyć wniosek o wydanie: