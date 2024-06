"21 czerwca 2024 roku funkcjonariusze DBR udokumentowali próbę przemytu około 100 osób przez granicę państwową. Zatrzymano cztery minibusy z 47 osobami. Pozostałe 53 osoby nie zdążyły dotrzeć do "punktu zbiórki'"- powiadomiło DBR w komunikacie.

Do zatrzymania doszło w obwodzie odeskim, który graniczy z Rumunią i Mołdawią. Jednym z członków grupy, która organizowała przerzut, był funkcjonariusz organów ścigania. Doradzał on kierowcom, którzy wywozili mężczyzn, w jaki sposób ominąć drogowe punkty kontrolne.

"Biznes" został zorganizowany przez mieszkańca obwodu odeskiego w maju 2024 roku. Szukał on mężczyzn, którzy chcieli nielegalnie opuścić Ukrainę, by uniknąć poboru do armii, przez media społecznościowe i zajmował się pobieraniem od nich opłat. Mężczyźni mieli być przewiezieni do granicy państwowej, by następnie przekroczyć ją pieszo.

Według DBR w zależności od możliwości finansowych "klient" płacił za usługę od 5 tys. do 18,5 tys. dolarów. "Tylko na tej partii uciekinierów handlarze spodziewali się zarobić około 1 mln USD" – wyjaśniono w komunikacie.

Przemytnicy zatrzymani, grozi im do 9 lat więzienia

Członkowie grupy przestępczej zostali zatrzymani. Za nielegalny przerzut ludzi przez granicę grozi im kara pozbawienia wolności do dziewięciu lat.

"Zatrzymani uciekinierzy w wieku powyżej 25 lat, a więc podlegających mobilizacji do armii, zostali przewiezieni do wojskowej komendy uzupełnień" – podało DBR.