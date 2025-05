Elektryczne Gitary od lat charakteryzują się elastycznością tekstową, co pozwala Kubie Sienkiewiczowi na improwizację i dostosowywanie utworów do bieżącej sytuacji.

Kuba Sienkiewicz zmienił tekst piosenki

Jak podaje "Fakt", nowa zwrotka "Kilera" zawierała wyraźne odniesienia do głośnej sprawy "gdańskiej kawalerki" z udziałem Nawrockiego, choć jego nazwisko nie padło bezpośrednio. Publiczność jednak bezbłędnie zidentyfikowała, do kogo skierowane są słowa:

Reklama

Już tylko Kiler i tylko tyle, oddaj zabawki, stań do ustawki, do męskiej walki albo do pralki, zamień gangsterkę na kawalerkę, bo wyłudzenie jest jak zbawienie, nalot i pogrom zdradzieckim mordom, jak się należy, tak panie Jerzy, niech pan uwierzy, aj-aj... - przywołuje "Fakt" słowa zaktualizowanej piosenki.

"Paszkwil na Karola Nawrockiego"

Sienkiewicz, w rozmowie z "Faktem", wyjaśnił, że specjalna struktura utworu "Kiler" umożliwia takie improwizacje. Wspomniał, że już w 2016 roku wykorzystał tę cechę w Opolu do wyszydzania "tzw. dobrej zmiany". Tym razem ułożyłem krótki paszkwil na Karola Nawrockiego i wykonałem go podczas koncertu na Torwarze. Widziałem po reakcji widowni, że zostało dobrze odebrane. (...) Między ostatnią zwrotką a częścią instrumentalną jest miejsce, by improwizować z tekstem – tłumaczył muzyk.

Nowa wersja piosenki została przygotowana na dzień przed koncertem i spotkała się z pozytywnym odbiorem publiczności. Kuba Sienkiewicz otwarcie wyraża swoje zainteresowanie polityką i aktywnie zachęca Polaków do udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Reklama

Lider Elektrycznych Gitar zapowiedział również, że w przypadku zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach, zaktualizowana wersja "Kilera" będzie regularnie wykonywana podczas koncertów zespołu.

Jak wygra Rafał Trzaskowski, to nie będę kopał leżącego, a jak wygra Karol Nawrocki, to będzie to wykonywane regularnie – powiedział muzyk.