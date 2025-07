Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia. Prof. Antoni Dudek uważa, że "ma do wyboru dwie taktyki". Jedna ścisłego związku z PiS-em z racji długu wdzięczności, jaki ma wobec Prawa i Sprawiedliwości, które sfinansowało jego kampanię, wylansowało go. I druga, w której będzie się raczej trzymał nieco z boku, próbując się kreować na patrona przyszłej koalicji PiS-u z Konfederacją - przewiduje ekspert w Tok FM.

"Może być ostre starcie Nawrockiego i Tuska"

Prof. Antoni Dudek twierdzi, że Jarosław Kaczyński będzie nakłaniał Karola Nawrockiego do ostrego starcia z rządem Donalda Tuska, bo bardzo zależy mu na czasie. Dla niego licznik bije bardzo mocno z racji wieku [Jarosław Kaczyński ma 76 lat]. On chce wrócić do rządów nad Polską nie za dwa lata, bo nie wiadomo, jaki będzie wtedy stan jego zdrowia, tylko jak najszybciej - ocenia.

"Zablokowanie systemu politycznego"

Politolog wyjaśnia, że chodzi o "zablokowanie systemu politycznego" i przekonanie Polaków, że jedynym wyjściem są przedterminowe wybory parlamentarne. Ekspert przewiduje, że PiS skupi się na podchodach do partii Szymona Hołowni, ale mogą nawet pojawić się "uśmiechy do lewicy".

"Szymon Hołownia utrudnia sobie zadanie"

Prof. Antonii Dudek mówił też o słowach Szymona Hołowni o "zamachu stanu". Marszałek Sejmu stwierdził w Polsat News, że proponowano mu, by powstrzymał zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta. Politolog podejrzewa, że może dojść do rozpadu klubu sejmowego. Na razie ten przykry dla niego scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny. [...] Na pewno takimi wypowiedziami, jak o zamachu stanu, utrudnia sobie to zadanie - ocenia ekspert.