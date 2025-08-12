Szczyt w sprawie Ukrainy z udziałem światowych liderów

Jak informowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta, w środę z inicjatywy kanclerza Niemiec Friedricha Merza zostaną zorganizowane rozmowy z europejskimi liderami, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Donaldem Trumpem. Weźmie w nich udział też Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Potwierdzona obecność premiera Tuska

Rzecznik rządu, pytany po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów o udział premiera Donalda Tuska w rozmowach, oznajmił, że szef polskiego rządu będzie w nich uczestniczył.

Wcześniej przywódcy 26 państw UE oświadczyli, że drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. Zaznaczyli, że rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić także interesy bezpieczeństwa Europy. Zadeklarowali, że UE jest gotowa na gwarancje bezpieczeństwa, a ich częścią musi być zdolność Ukrainy do skutecznej obrony.

Stanowisko Polski dotyczące amerykańsko-rosyjskich rozmów ws. Ukrainy jest takie, że nie ma zgody na to, by pomijały one bezpośrednio zainteresowane tym państwo, Ukrainę - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Europa musi być solidarna - zaznaczył.

Szłapka podkreślił na wtorkowym briefingu, że stanowisko to było wśród tematów wtorkowych obrad rządu.

W dużym skrócie: najważniejsze jest to - i takie jest stanowisko Polski - że nie ma zgody na prowadzenie rozmów, które będą pomijały bezpośrednio zainteresowane tym państwa, w tym przypadku Ukrainę. Europa musi być solidarna, razem musi uczestniczyć w tych rozmowach, w tych aspektach, które dotyczą Europy. Nie ma zgody na to, by jakiekolwiek decyzje były podejmowane bez udziału Ukrainy - powiedział.

Osobne stanowisko w sprawie rozmów dotyczących Ukrainy przygotowywać będzie grupa przywódców europejskich.

Spotkanie Trump-Putin na Alasce

Oświadczenie zostało uzgodnione w nocy z poniedziałku na wtorek przez wszystkich szefów państw i rządów UE z wyjątkiem Węgier. Ma ono podkreślić spójne podejście Europy do kwestii wojny w Ukrainie, która będzie tematem spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w piątek na Alasce.