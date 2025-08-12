Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w orędziu rozpoczęcie prac nad projektem nowej konstytucji. Chodzi o uporządkowanie kwestii praworządności, ale w planach kancelarii głowy państwa jest coś więcej. "Chcemy też podjąć dyskusję ze specjalistami odnośnie podziału kompetencji w naszym państwie pomiędzy prezydentem a obecną Radą Ministrów" - zapowiedział w rozmowie z "Super Expressem" Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Kto powinien rządzić Polską?

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków na zlecenie "Super Expressu", kto powinien mieć większą władzę w Polsce. Okazuje się, że ponad połowa z nas (52 proc.) jest za tym, by Polską rządził prezydent. A kto, zdaniem Polaków, powinien mieć większą władzę wykonawczą? Ankietowani przez Instytut Badań Pollster uznali, że prezydent (52 proc. wskazań). Tylko 38 proc. z nas jest za tym, aby to premier miał większą władzę. Z kolei 10 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

Prezydent Nawrocki o premierze Tusku

Karol Nawrocki był gościem Polsat News. Prezydent i premier nie muszą się "ani lubić, ani spędzać ze sobą nadzwyczaj dużo czasu, żeby móc w sposób normalny, z dobrym owocem, z dobrym efektem dla Polski, współpracować w takich kwestiach, które są dla Polski ważne - stwierdził prezydent. Realna polityka polega na tym, że Polacy wybierają swojego prezydenta, który ma obecnie najświeższy mandat i cieszy się największym bezpośrednim poparciem polskich wyborców także po to, aby panu premierowi Donaldowi Tuskowi mówił o tym, czego nie zrobił przez półtora roku, a co obiecał. Po to wybierają Polacy swojego prezydenta, aby realizował prerogatywy zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Także po to, aby był ich głosem - zaznaczył Karol Nawrocki.