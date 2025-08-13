Małgorzata Manowska wezwała wszystkie środowiska polityczne do podjęcia rozmów. Poparła inicjatywę prezydenta Nawrockiego, która zakłada powołanie eksperckiej rady. Listy w tej sprawie trafiły do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera oraz wszystkich klubów i kół poselskich. Manowska wskazała na pilne kwestie, takie jak: ustrój KRS, wątpliwości dotyczące powołań sędziowskich oraz sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Zarzuty wobec polityków

Zdaniem prezes SN, dotychczasowe działania władzy pogłębiają chaos prawny, a Minister Sprawiedliwości nie jest otwarty na dialog. Manowska podkreśla, że władza sądownicza nie rozwiąże kryzysu samodzielnie. To na władzy ustawodawczej i wykonawczej spoczywa zadanie wdrożenia orzeczeń europejskich trybunałów (ETPCz i TSUE).

Status sędziów

Prezes SN zaznaczyła, że nieprawdą jest, iż sędziowie powołani po 2018 roku nie mają statusu sędziego w świetle orzecznictwa europejskiego. Spór o KRS zaczął się po nowelizacji z 2017 roku, która zmieniła sposób wyboru 15 sędziów-członków Rady. Zamiast sędziów, zaczął ich wybierać Sejm. Zmiana wywołała zarzuty o upolitycznienie KRS oraz kwestionowanie statusu sędziów, którzy zostali powołani z jej udziałem. Na ten problem wskazywały również orzeczenia TSUE i ETPCz.

Propozycja Manowskiej

W kwestii wyboru członków KRS, Manowska stwierdziła, że choć Sejm może ich wybierać, to kandydatury powinny być zgłaszane w powszechnych wyborach sędziowskich, a nie przez małą grupę sędziów.