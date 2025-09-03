W nowym odcinku podcastu "W związku ze śledztwem" ujawniono, że wicemarszałek Senatu Michał Kamiński udał się do Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tym samym czasie w USA przebywa również Adam Bielan. Jak informują Radio ZET i "Newsweek", Bielan w Stanach Zjednoczonych zajmuje się organizacją wizyty prezydenta Karola Nawrockiego, a Michał Kamiński nieoficjalnie towarzyszy mu w tej podróży. To zbieżność, która zaintrygowała wielu komentatorów sceny politycznej i rzuca nowe światło na wydarzenia, które zapoczątkowało spotkanie Hołowni, Kaczyńskiego i Kamińskiego u Bielana.

Spekulacje polityków Koalicji 15 Października

Zaskakująca zbieżność podróży wywołała natychmiastowe spekulacje w szeregach Koalicji 15 Października. Jak podają dziennikarze Radia ZET i "Newsweeka", wielu polityków jest przekonanych, że były spin doktor PiS, a obecnie wicemarszałek Senatu, ponownie nawiązał bliską współpracę z Adamem Bielanem. W rządzącej koalicji panuje przekonanie, że Michał Kamiński szuka dla siebie nowego miejsca na scenie politycznej, a jego postawa od dłuższego czasu budzi wątpliwości. On jest już po drugiej stronie - cytują ze smutkiem polityków z koalicji rządzącej autorzy podcastu.

Reklama

Reklama

Jak ustaliły Radio ZET i "Newsweek", Michał Kamiński próbował nawet zakupić bilet na samolot przez kancelarię Senatu, ale spotkał się z odmową. Oficjalnie miał reprezentować Senat RP, jednak urzędnicy uznali, że jego uzasadnienie jest niewystarczające. To jednak nie przeszkodziło mu w podróży, za którą, jak informują media, zapłacił z własnej kieszeni. Autorzy podcastu "W związku ze śledztwem" ujawnili również, że wicemarszałek Senatu bywał w tym roku często w warszawskim mieszkaniu Adama Bielana.

Burzliwa przeszłość polityczna Kamińskiego

Dziennikarze Radia ZET i "Newsweeka" przypominają, że Michał Kamiński w swojej karierze zmieniał barwy polityczne. Wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości w 2002 roku, by opuścić partię osiem lat później. Następnie w 2014 roku startował z list Platformy Obywatelskiej, a w 2018 roku dołączył do klubu poselskiego PSL. W 2019 roku z powodzeniem ubiegał się o mandat senatora z list tej partii, a w 2023 roku zdobył reelekcję jako kandydat Trzeciej Drogi.

Ogromne zainteresowanie mediów

Informacja o nocnym spotkaniu Hołowni, Kaczyńskiego i Kamińskiego u Adama Bielana wywołała ogromne poruszenie w mediach. Jak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów, była to publikacja o największym zasięgu w lipcu tego roku. Na informacje dziennikarzy powoływano się aż 333 razy, a ich łączny zasięg wyniósł 28,6 mln kontaktów z przekazem.