W ostatnich latach według niepisanej zasady nagradzano na przemian kobietę i mężczyznę. Jeśli ta tradycja się utrzyma, w tym roku większe szanse ma pisarz, poeta lub dramaturg. W 2024 r. laureatką literackiego Nobla została pisarka z Korei Południowej Han Kang.

Wśród tegorocznych faworytów szwedzkiej telewizji publicznej SVT znaleźli się: australijski pisarz Gerald Murnane, chińska powieściopisarka Can Xue, kanadyjska poetka Anne Carson, a także węgierski autor powieści psychologicznych Péter Nádas lub jego rodak László Krasznahorkai. Ten ostatni jest znany polskim czytelnikom jako autor "Szatańskiego tanga" czy "Melancholii sprzeciwu", na kanwie której Królewski Teatr Dramatyczny w Sztokholmie właśnie wystawia sztukę. Być może nieprzypadkowo gazeta "Dagens Nyheter" opublikowała w czwartek recenzję tego przedstawienia, przypominając o oczekiwaniu na noblowski werdykt.