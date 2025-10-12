Wybuch nastąpił w fabryce firmy Accurate Energetic Systems, w mieście Buckshort, około 100 km na południowy zachód od Nashville, stolicy stanu Tennessee.
Zakład ważny dla amerykańskiej armii
Fabryka produkowała materiały wybuchowe i amunicję na potrzeby wojska a także przemysłu aerokosmicznego i stoczniowego. Otrzymywała wiele kontraktów od amerykańskiej armii i marynarki wojennej.
Trwa ustalanie przyczyn wybuchu
Szeryf hrabstwa Humpreys Chris Davis przekazał, że 2 osoby ocalały bowiem bowiem w momencie eksplozji znajdowały się poza zakładem. Wybuch, którego przyczyny są obecnie ustalane, zniszczył całkowicie budynek fabryki i zaparkowane w jej pobliżu samochody.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję