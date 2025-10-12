W Bazylice Świętego Piotra doszło w sobotę do obscenicznych czynów; ich sprawca - prawdopodobnie niezrównoważony - został natychmiast zatrzymany przez ochronę.
O tym incydencie poinformowano papieża Leona XIV. Według przekazywanych relacji mężczyzna zbliżył się do głównego Ołtarza Konfesji w Bazylice i zaczął się tam obnażać i dopuścił się obscenicznych czynów.
Interwencja żandarmerii
Żandarmeria watykańska i obecny na miejscu personel zatrzymały sprawcę, który- jak zaznaczono - okazywał znaki niezrównoważenia.
Kolejny incydent w Bazylice św. Piotra
To kolejny incydent w Bazylice Św. Piotra. W lutym tego mężczyzna wtargnął na ołtarz i zaczął go demolować
