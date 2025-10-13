Powolny proces zwracania ciał zakładników zabitych przez Hamas

„To rażące naruszenie porozumienia przez Hamas. Oczekujemy, że rząd Izraela i mediatorzy podejmą natychmiastowe działania w celu naprawienia tej poważnej niesprawiedliwości” – oświadczyła grupa. Hamas ma zwrócić Izraelowi szczątki 28 zakładników uprowadzonych z Izraela podczas ataku 7 października 2023 r.

Nie poinformowano, czyje szczątki mają być przekazane w poniedziałek. Jednak władze izraelskie przekazały w niedzielę kilku osieroconym rodzinom, że ciała ich bliskich nie zostaną zwrócone ani w poniedziałek, ani we wtorek. Władze zapewniły, że Izrael dołoży wszelkich starań, aby odnaleźć ciała – przekazał portal Times of Israel.

Hamas przekazał pierwszych 7 zakładników Czerwonemu Krzyżowi. Izrael czeka na kolejnych
Wcześniej liczne źródła wskazywały, że szczątki większości zmarłych zakładników zostaną zwrócone do Izraela jeszcze w tym tygodniu. Hamas uprzedzał jednak, że będzie miał trudności z odnalezieniem niektórych ciał.

„Rodziny zmarłych zakładników przeżywają wyjątkowo trudne dni, przepełnione głębokim smutkiem” – przekazało Forum w oświadczeniu. – „Nie porzucimy żadnego zakładnika. Mediatorzy muszą wyegzekwować warunki porozumienia i dopilnować, aby Hamas poniósł karę za to naruszenie”.

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że Czerwony Krzyż odebrał trumny z kolejnymi dwoma ciałami izraelskich zakładników, które mają zostać przekazane Izraelowi w ramach porozumienia o rozejmie w Strefie Gazy.

„Siły Obronne Izraela mają zamiar skontrolować cztery trumny, a następnie udekorują je izraelskimi flagami i przeprowadzą krótką ceremonię pod przewodnictwem rabina wojskowego. Zwłoki zostaną następnie poddane identyfikacji w celu potwierdzenia, że należą do zabitych zakładników” - napisał portal Times of Israel.

Zwrot zwłok martwych i uwolnienie żywych zakładników elementem planu zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem

Uwolnienie żywych zakładników i zwrot zwłok martwych jest elementem wynegocjowanego planu zawieszenia broni pomiędzy Izraelem i terrorystyczną organizacją Hamas.

Także rzecznik armii Izraela, generał Effie Defrin, podniósł kwestię szczątków zakładników, domagając się, by Hamas wypełnił swoje zobowiązanie. Zapewnił, że na stronę palestyńską wywierane są naciski w tej sprawie. – Nie zapominamy o zakładnikach ani na moment i nie spoczniemy, nim wszyscy nie zostaną przekazani rodzinom, by mogły ich pochować w Izraelu – oświadczył.

Hamas rozpoczął proces zwracania ciał zmarłych

W poniedziałek po południu Hamas poinformował, że pierwszego dnia przekaże stronie izraelskiej szczątki Jossiego Szarabiego, Bipina Josziego, Guya Illouza i kapitana armii Daniela Pereza – podał portal Times of Israel.

Czerwony Krzyż dostarcza teraz trumny żołnierzom IDF w Strefie Gazy, gdzie odbędzie się krótka ceremonia, której przewodniczyć będzie rabin wojskowy. Szczątki zostaną następnie poddane identyfikacji” - napisał portal Times of Israel. O przekazaniu Izraelowi dwóch ciał poinformowała także agencja AFP, powołując się na izraelską telewizję.

„Hamas jest zobowiązany do przestrzegania porozumienia i podjęcia niezbędnych starań w celu zwrotu wszystkich ciał” – oświadczyło izraelskie wojsko.

Rodziny zakładników są "zszokowane i zaniepokojone" liczbą zwracanych ciał

Wcześniej w poniedziałek grupa reprezentująca rodziny izraelskich zakładników poinformowała, że tego dnia do kraju wrócą szczątki zaledwie czterech osób. Forum Rodzin Zakładników oświadczyło, że jego członkowie są „zszokowani i zaniepokojeni” tym faktem.

Także minister obrony Izraela Israel Kac podkreślił we wpisie na platformie X, że wydanie przez Hamas tylko czterech ciał izraelskich zakładników stanowi „niewypełnienie zobowiązań”.

Rozejm w Strefie Gazy. Izrael potwierdza termin
Ciała izraelskich zakładników są przekazywane w ramach obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas w ciągu 72 godzin miał uwolnić 20 ostatnich żyjących zakładników oraz wydać 28 ciał nieżyjących już osób, porwanych podczas ataku 7 października 2023 roku.

20 żyjących osób, uprowadzonych przez palestyńską organizację, zostało przekazanych Czerwonemu Krzyżowi wcześniej w poniedziałek.