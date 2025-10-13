Powolny proces zwracania ciał zakładników zabitych przez Hamas

„To rażące naruszenie porozumienia przez Hamas. Oczekujemy, że rząd Izraela i mediatorzy podejmą natychmiastowe działania w celu naprawienia tej poważnej niesprawiedliwości” – oświadczyła grupa. Hamas ma zwrócić Izraelowi szczątki 28 zakładników uprowadzonych z Izraela podczas ataku 7 października 2023 r.

Reklama

Nie poinformowano, czyje szczątki mają być przekazane w poniedziałek. Jednak władze izraelskie przekazały w niedzielę kilku osieroconym rodzinom, że ciała ich bliskich nie zostaną zwrócone ani w poniedziałek, ani we wtorek. Władze zapewniły, że Izrael dołoży wszelkich starań, aby odnaleźć ciała – przekazał portal Times of Israel.

Wcześniej liczne źródła wskazywały, że szczątki większości zmarłych zakładników zostaną zwrócone do Izraela jeszcze w tym tygodniu. Hamas uprzedzał jednak, że będzie miał trudności z odnalezieniem niektórych ciał.

„Rodziny zmarłych zakładników przeżywają wyjątkowo trudne dni, przepełnione głębokim smutkiem” – przekazało Forum w oświadczeniu. – „Nie porzucimy żadnego zakładnika. Mediatorzy muszą wyegzekwować warunki porozumienia i dopilnować, aby Hamas poniósł karę za to naruszenie”.

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że Czerwony Krzyż odebrał trumny z kolejnymi dwoma ciałami izraelskich zakładników, które mają zostać przekazane Izraelowi w ramach porozumienia o rozejmie w Strefie Gazy.

„Siły Obronne Izraela mają zamiar skontrolować cztery trumny, a następnie udekorują je izraelskimi flagami i przeprowadzą krótką ceremonię pod przewodnictwem rabina wojskowego. Zwłoki zostaną następnie poddane identyfikacji w celu potwierdzenia, że należą do zabitych zakładników” - napisał portal Times of Israel.

Zwrot zwłok martwych i uwolnienie żywych zakładników elementem planu zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem

Reklama

Uwolnienie żywych zakładników i zwrot zwłok martwych jest elementem wynegocjowanego planu zawieszenia broni pomiędzy Izraelem i terrorystyczną organizacją Hamas.

Także rzecznik armii Izraela, generał Effie Defrin, podniósł kwestię szczątków zakładników, domagając się, by Hamas wypełnił swoje zobowiązanie. Zapewnił, że na stronę palestyńską wywierane są naciski w tej sprawie. – Nie zapominamy o zakładnikach ani na moment i nie spoczniemy, nim wszyscy nie zostaną przekazani rodzinom, by mogły ich pochować w Izraelu – oświadczył.

Hamas rozpoczął proces zwracania ciał zmarłych

W poniedziałek po południu Hamas poinformował, że pierwszego dnia przekaże stronie izraelskiej szczątki Jossiego Szarabiego, Bipina Josziego, Guya Illouza i kapitana armii Daniela Pereza – podał portal Times of Israel.

„Czerwony Krzyż dostarcza teraz trumny żołnierzom IDF w Strefie Gazy, gdzie odbędzie się krótka ceremonia, której przewodniczyć będzie rabin wojskowy. Szczątki zostaną następnie poddane identyfikacji” - napisał portal Times of Israel. O przekazaniu Izraelowi dwóch ciał poinformowała także agencja AFP, powołując się na izraelską telewizję.

„Hamas jest zobowiązany do przestrzegania porozumienia i podjęcia niezbędnych starań w celu zwrotu wszystkich ciał” – oświadczyło izraelskie wojsko.

Rodziny zakładników są "zszokowane i zaniepokojone" liczbą zwracanych ciał

Wcześniej w poniedziałek grupa reprezentująca rodziny izraelskich zakładników poinformowała, że tego dnia do kraju wrócą szczątki zaledwie czterech osób. Forum Rodzin Zakładników oświadczyło, że jego członkowie są „zszokowani i zaniepokojeni” tym faktem.

Także minister obrony Izraela Israel Kac podkreślił we wpisie na platformie X, że wydanie przez Hamas tylko czterech ciał izraelskich zakładników stanowi „niewypełnienie zobowiązań”.

Ciała izraelskich zakładników są przekazywane w ramach obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas w ciągu 72 godzin miał uwolnić 20 ostatnich żyjących zakładników oraz wydać 28 ciał nieżyjących już osób, porwanych podczas ataku 7 października 2023 roku.

20 żyjących osób, uprowadzonych przez palestyńską organizację, zostało przekazanych Czerwonemu Krzyżowi wcześniej w poniedziałek.