Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem

Donald Trump przekazał na swojej platformie Truth, że odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Określił on, że była ona "produktywna". Przyznał także, że otrzymał od swojego odpowiednika gratulację za doprowadzenie do porozumienia i zaprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie.

Reklama

Jednocześnie prezydent USA potwierdził, że spotka się z Władimirem Putinem. Co bardzo ciekawe, miejscem spotkania ma być Budapeszt.

„Właśnie zakończyłem rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i była ona bardzo produktywna (...) Na zakończenie rozmowy uzgodniliśmy, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie naszych doradców wysokiego szczebla. Pierwsze spotkania ze strony Stanów Zjednoczonych poprowadzi sekretarz stanu Marco Rubio wraz z innymi osobami, które zostaną wyznaczone. Miejsce spotkania zostanie wkrótce ustalone. Prezydent Putin i ja spotkamy się potem w uzgodnionym miejscu, Budapeszcie na Węgrzech, aby sprawdzić, czy uda nam się położyć kres tej »niesławnej« wojnie między Rosją a Ukrainą” - napisał Trump we wpisie na Truth Social.

Rozmowa Trumpa z Putinem na dzień przed spotkaniem z Zełenskim

Zaznaczył, że rozmowa przyniosła wielki postęp i że omówi ją podczas piątkowego spotkania z prezydentem Ukrainy. W trakcie tego spotkania przywódcy mają omawiać kwestie sprzedaży rakiet manewrujących Tomahawk. Już podczas swojej podróży na Bliski Wschód prezydent USA stwierdził, że taka sprzedaż bez wcześniejszych rozmów z Putinem stanowiłaby "nową fazę agresji".

Już wtedy Trump dał do zrozumienia, że jeśli prezydent Rosji nie będzie chętny zakończyć wojnę, to wówczas faktycznie przekażę Ukrainie Tomahawki. Dodatkowy wpływ na decyzję będzie miała także jutrzejsza rozmowa przywódców USA i Ukrainy.