Wojna Ukrainy z Rosją jest "najtrudniejsza do rozwiązania"

Poinformował on również, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i amerykański sekretarz stanu Marco Rubio przeprowadzą w najbliższych dniach rozmowę telefoniczną w ramach przygotowań do spotkania przywódców obu państw, który według wstępnych ustaleń odbędzie się w Budapeszcie. Dodał, że termin szczytu zależy od tego, jak będą szły te przygotowawcze rozmowy szefów dyplomacji.

Reklama

Pomysł szczytu w Budapeszcie zrodził się podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej Trumpa i Putina. Jak powiedział dziennikarzom Uszakow, odbyła się ona z inicjatywy Rosji, trwała prawie 2,5 godz. oraz była „użyteczna i otwarta”. Ujawnił on też, że to amerykański prezydent zasugerował Budapeszt jako miejsce spotkania, na co rosyjski przywódca od razu przystał.

Reklama

Według jego relacji, Trump miał powiedzieć Putinowi, że wojna Rosji z Ukrainą jest najtrudniejszą do rozwiązania ze wszystkich wojen, ale jej zakończenie otworzy „niesamowite możliwości współpracy gospodarczej z Rosją”. Trump miał także powiedzieć, że podczas swojego piątkowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim weźmie pod uwagę to, co usłyszał od Putina.

Szanse na pomoc Ukrainie osłabły?

Wygląda na to, że osłabły szanse na przekazanie przez USA nowej silnej broni Ukrainie - ocenił w czwartek „Wall Street Journal”, komentując uwagi prezydenta Donalda Trumpa po jego rozmowie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Trump napisał na własnym portalu społecznościowym Truth Social, że rozmowa z Putinem była „produktywna”. Według gazety to sformułowanie osłabia szanse na przekazanie przez USA Ukrainie nowego silnego uzbrojenia.

W minionych dniach Trump publicznie i prywatnie sygnalizował, że skłania się ku wysłaniu Ukrainie pocisków manewrujących dużego zasięgu Tomahawk - przekazały dwa źródła, zaznajomione z rozmowami na ten temat. Sprzedaż Ukrainie tego rodzaju uzbrojenia ma być jednym z tematów poruszonych w piątek na spotkaniu Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie.

„WSJ” podkreślił, że prezydent USA po sierpniowym spotkaniu z Putinem na Alasce wyrażał zirytowanie z powodu stanowiska rosyjskiego przywódcy i braku postępu na ścieżce ku zakończeniu wojny w Ukrainie. Trump nie wykluczał nałożenia sankcji na Rosję, jednak do tej pory do tego nie doszło. Również we wpisie opublikowanym przez Trumpa po rozmowie z Putinem nie było sygnałów, świadczących o tym, że może nałożyć sankcje na Rosję. Napisał natomiast, że rozmawiano o handlu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi po zakończeniu wojny z Ukrainą.