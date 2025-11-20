Kiedy i na jak długo?

Udogodnienie to ma charakter jednostronny i dotyczy krótkich pobytów, ograniczonych do maksymalnie 30 dni. Wizyta w Chinach bez konieczności ubiegania się o wizę jest możliwa w następujących celach:

Turystycznych

Rodzinnych

Biznesowych

Polscy obywatele, którzy dołączyli do programu w lipcu ubiegłego roku, nadal będą mogli korzystać z tego udogodnienia, co znacząco upraszcza logistykę podróży i obniża ich koszty.

Znaczenie decyzji dla Polski

Polska znajduje się w gronie 45 krajów beneficjentów, z czego aż 32 to państwa europejskie. Przedłużenie bezwizowego wjazdu jest kluczowe zarówno dla:

Przedsiębiorców : Znacznie ułatwia i przyspiesza krótkie wyjazdy handlowe, negocjacje oraz uczestnictwo w targach i konferencjach biznesowych w Chinach.

: Znacznie ułatwia i przyspiesza krótkie wyjazdy handlowe, negocjacje oraz uczestnictwo w targach i konferencjach biznesowych w Chinach. Turystów: Zachęca do zwiedzania Kraju Środka, eliminując biurokratyczne bariery i związane z nimi opłaty wizowe.

Decyzja ta jest elementem szerszej strategii Pekinu, mającej na celu zwiększenie globalnych wpływów i otwartości po okresie restrykcji. Jak wskazują dostępne dane, ruch bezwizowy już teraz przyczynił się do znaczącego wzrostu liczby zagranicznych przyjazdów do Chin.