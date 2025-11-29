Delegacja z Kijowa w drodze do USA. "Zadanie jest jasne"

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, przewodniczący ukraińskiej delegacji Rustem Umierow wraz z zespołem udają się już do Stanów Zjednoczonych - napisał prezydent w serwisie X.

Reklama

Zadanie jest jasne: szybkie i konkretne przygotowanie działań mających na celu zakończenie wojny – dodał.

Podkreślił, że Ukraina kontynuuje konstruktywną współpracę z USA. Oczekujemy, że wyniki spotkań w Genewie zostaną teraz sfinalizowane w Stanach Zjednoczonych - napisał Zełenski, dodając, że „Ukraina działa na rzecz godnego pokoju”.

Podróż w cieniu skandalu korupcyjnego

Podróż została ogłoszona dzień po tym, jak w piątek ukraińskie służby antykorupcyjne przeszukały kijowskie mieszkanie Andrija Jermaka - szefa biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy, a zarazem przewodniczącego ukraińskiej delegacji na rozmowy w sprawie zakończenia wojny - w związku z aferą korupcyjną. Tego samego dnia Jermak podał się do dymisji.

Również w piątek amerykański portal Axios podał, że Jermak miał w sobotę przybyć do Miami na Florydzie, by rozmawiać z wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem, i zięciem Trumpa, Jaredem Kushnerem.

Witkoff ma stać na czele amerykańskiej delegacji, która w przyszłym tygodniu uda się do Rosji na rozmowy z przywódcą tego kraju Władimirem Putinem.