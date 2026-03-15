Świat filmu i widzowie z zapartym tchem czekają na rozdanie Oscarów. Są wręczane od 1929 roku, a przyznaje je amerykańska Akademia Filmowa. Gala odbędzie się nocą z 15 na 16 marca (czasu polskiego) w Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard, gdzie może pomieścić się prawie 3300 osób. Prowadzącym galę ponownie został amerykański komik Conan O’Brien.

Który film ma w 2026 r. najwięcej nominacji do Oscara?

Najwięcej, bo aż 16 nominacji ma horror o wampirach pt. "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera. Na drugim miejscu pod względem liczby nominacji jest film Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej" - ma 13 nominacji.

Reklama

Torby z prezentami za milion złotych

Nominowani do Oscarów dostaną torby z prezentami. To już oscarowa tradycja. Są to tzw. "torby pocieszenia". Wartość każdej z nich to 350 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu ponad milion złotych. Lista upominków robi wrażenie. Wśród nagród znalazły się m.in. zaproszenia do luksusowych ośrodków spa. Nominowani będą mogli spędzić kilka dni w ekskluzywnej willi w Kostaryce, gdzie czeka na nich pełen pakiet usług premium - prywatny kucharz, kierowca oraz osobisty konsjerż. Do tego dochodzą zapierające dech w piersiach widoki na Ocean Spokojny, górskie pasma i wulkany. W torbach nie zabraknie też licznych gadżetów, są to między innymi: pozłacany portfel do przechowywania kryptowalut offline, limitowane ręcznie wykonywane wieczne pióra, ekskluzywne kosmetyki czy buty szyte na zamówienie. Wśród prezentów znajdą się też np. vouchery na takie zabiegi jak np. liposukcja modelująca sylwetkę czy kompleksowa metamorfoza uśmiechu połączona z wybielaniem zębów.

Kto funduje "nagrody pocieszenia" na Oscarach?

Amerykańska Akademia Filmowa nie ma nic wspólnego z tymi prezentami. Torby pocieszenia to inicjatywa jednej z agencji reklamowych, a biorą w niej udział firmy, które chcą w ten sposób wypromować swoje produkty.