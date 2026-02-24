Podczas wystąpienia we wtorek w Radzie Najwyższej Ukrainy w 4. rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji, Czarzasty mówił, że Polska łączy się z Ukrainą w nadziei na trwały i sprawiedliwy pokój.

Czarzasty: Polska nie raz doświadczyła "koncertu mocarstw"

Wiemy jednak, że nastąpi on dopiero wtedy, gdy Rosja zostanie zmuszona przez waszych bohaterskich żołnierzy i międzynarodową presję do zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie. Chcemy wierzyć, że może to nastąpić w nieodległym czasie – powiedział marszałek Sejmu.

Podkreślił, że Polska nie raz doświadczyła w przeszłości nieliczącego się z interesami mniejszych państw "koncertu mocarstw". Domagamy się przywrócenia zasad, przywrócenia ładu międzynarodowego opartego na prawie i wartościach demokratycznych szanującego interesy wszystkich krajów. Domagamy się sprawiedliwego pokoju – oświadczył.

Czarzasty: Polska wspiera z całą mocą akcesję Ukrainy do UE

Marszałek Sejmu stwierdził, że jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i jej rozwoju w będzie jej akcesja do Unii Europejskiej, do której dążenie – zaznaczył Czarzasty – Polska wspiera z całą mocą.

Czarzasty: Potępiam Władimira Putina jako zbrodniarza

W czwartą rocznicę pełnoskalowej napaści Rosji marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział także, że chyli czoło przed wszystkim poległymi w obronie niepodległej Ukrainy. Oświadczył, że potępia Władimira Putina "jako zbrodniarza i ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują mordów na narodzie ukraińskim".

Składający wizytę w Kijowie marszałek Sejmu powiedział występując w Radzie Najwyższej, że chyli w imieniu narodu polskiego czoło "przed wszystkimi, którzy polegli w obronie niepodległej Ukrainy, w obronie naszej wspólnej europejskiej cywilizacji przed groźnym dla nas wszystkich fanatyzmem kremlowskich przywódców gotowych popełnić każdą zbrodnię dla zaspokojenia swoich obłąkańczych rojeń o odbudowie rosyjskiego imperium".

Potępiam prezydenta Putina jako zbrodniarza i ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują mordów i gwałtów na narodzie ukraińskim – oświadczył Czarzasty.

Czarzasty: My, Polacy, podzielamy te same wartości

Powiedział, że lutym 2022 roku "nasz wspólny wróg, łamiąc wszelkie zasady prawa międzynarodowego, (...) dokonał bezprzykładnego i haniebnego ataku". Czarzasty podziękował Ukraińcom za ich heroizm. Udowodniliście, że niepodległość waszej ojczyzny, wolność waszego narodu to dla was nie są puste słowa. My, Polacy, naród na 123 lata zmazany z map Europy, naród powstańców, podzielamy te same wartości – stwierdził.

Czarzasty: Poza Wołyniem były też jasne karty

Czarzasty podziękował przewodniczącemu ukraińskiego parlamentu Rusłanowi Stefanczukowi za jego słowa skierowane w maju 2023 roku w polskim Sejmie do "krewnych i bliskich polskich ofiar tragedii wołyńskiej". Podziękował również władzom Ukrainy za umożliwienie wznowienia ekshumacji na Wołyniu. To ważny krok, istotny nie tylko dla opinii publicznej, ale także dla budowania dojrzałej, odpowiedzialnej pamięci historycznej, która służy obu naszym narodom – powiedział marszałek Sejmu.

Stwierdził też, że w historii było mnóstwo opowieści o wzajemnych konfliktach, ale były również "niezliczone jasne karty", świadczące o bliskości obu narodów i kultur, i o współpracy. Marszałek Sejmu wezwał, by o tym pamiętać.