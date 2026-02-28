Źródła w służbach bezpieczeństwa Iraku powiedziały agencji Reutera, że nad konsulatem USA w Irbilu przechwycono rakiety; zaatakowane zostały również siły amerykańskie stacjonujące w okolicach tego miasta. Wcześniej informowano o ataku na amerykańską bazę wojskową w Kurdystanie.

Według świadka agencji Reutera nad morzem przy Abu Zabi widoczny jest słup dymu.

Władze Kataru poinformowały, że przejęto kolejną falę rakiet w różnych miejscach kraju.

Eksplozje w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi. Iran odpowiada rakietami i dronami

O przejęciu fali irańskich rakiet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformowała też tamtejsza państwowa agencja prasowa, dodając, że nie było poważnych strat.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu powiadomiło, że po ataku rakietowym rozpoczęto ewakuację cywilów mieszkańców z dzielnicy stolicy kraju, Manamy, Dżufajr.

Irańska armia podała, że w kierunku Izraela wystrzelono tysiące dronów.