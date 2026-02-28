Na nagraniu wideo wykonanym telefonem komórkowym i przekazanym PAP widać budynek, w którym widoczny jest ogień. Obiekt znajduje się w pobliżu galerii handlowej Nakheel Mall i hotelu Dukes The Palm, jednak PAP nie ustaliła dokładnego miejsca ani momentu powstania pożaru.

Pożar w luksusowej części Dubaju. Huki w Palm Jumeirah

Palm Jumeirah to zarówno dzielnica mieszkaniowa, jak i obszar z licznymi hotelami; jest popularna wśród turystów. To sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju.