W dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pojawiły się w sobotę po południu kłęby dymu i ogień. W tej części miasta oraz w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.
Na nagraniu wideo wykonanym telefonem komórkowym i przekazanym PAP widać budynek, w którym widoczny jest ogień. Obiekt znajduje się w pobliżu galerii handlowej Nakheel Mall i hotelu Dukes The Palm, jednak PAP nie ustaliła dokładnego miejsca ani momentu powstania pożaru.
Pożar w luksusowej części Dubaju. Huki w Palm Jumeirah
Palm Jumeirah to zarówno dzielnica mieszkaniowa, jak i obszar z licznymi hotelami; jest popularna wśród turystów. To sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju.
