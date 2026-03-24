Patriarcha zapowiedział, że nie będą możliwe celebracje otwarte dla wszystkich wiernych. Odwołana została tradycyjna procesja Niedzieli Palmowej z Góry Oliwnej do Jerozolimy. Msza Krzyżma zostanie natomiast przeniesiona na późniejszy termin, "gdy tylko pozwolą na to warunki" - informuje Varican News. Kościoły będą jednak otwarte.

Od 28 lutego zamknięta jest Bazylika Grobu Świętego i nie wolno w niej odprawiać mszy świętych. Jest to pierwsza taka sytuacja w historii. To pierwsza taka sytuacja w historii. Wielka dwuskrzydłowa brama, która od setek lat strzeże wejścia do Grobu Świętego, nigdy wcześniej nie była zamknięta na tak długo - przypomniał o. Ibrahim Faltas, zakonnik z Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

Kardynał: Sytuacja pozostaje dynamiczna

Jak zaznacza kard. Pizzaballa, sytuacja pozostaje dynamiczna i wymaga "koordynacji z dnia na dzień". "Do trudów czasu wojny […] dołącza dziś także ból niemożności godnego i wspólnego przeżycia Wielkanocy. To rana, która dołącza do wielu innych zadanych przez konflikt” - napisał.

Msza Krzyżma to jedno z najważniejszych nabożeństw w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Odprawiana jest w Wielki Czwartek w godzinach porannych lub przedpołudniowych, najczęściej w katedrach. Mszy Krzyżma przewodniczy biskup diecezjalny. Gromadzą się na niej kapłani z całej diecezji, by wspólnie ze swoim ordynariuszem sprawować liturgię.

Wojna na Bliskim Wschodzie

Od kilku tygodniu trwa wojna na Biskim Wschodzie. Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, w wyniku którego zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. Według irańskiego ministerstwa zdrowia ponad 1500 osób zginęło w Iranie od początku amerykańsko-izraelskich ataków, a wśród ofiar śmiertelnych jest ponad 200 osób poniżej 18. roku życia. W izraelskich atakach na terytorium Libanu zginęło natomiast ponad tysiąc osób, w tym blisko 120 dzieci, 80 kobiet i 40 członków personelu medycznego – twierdzi libańskie ministerstwo zdrowia.