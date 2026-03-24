Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent jasno określił zasady nowej współpracy z Teheranem. Na liście dziesięciu najważniejszych punktów porozumienia, pierwsze trzy miejsca zajmuje jeden temat: całkowity zakaz posiadania broni jądrowej przez Iran.

Trump o Iranie: Zgodzili się

Zgodzili się, że nigdy nie będą mieli broni jądrowej – ogłosił Trump. Choć rozmowy wciąż trwają, prezydent bije w optymistyczne tony. Podkreśla, że Teheran przyjął twarde warunki Waszyngtonu, co otwiera drogę do dalszej stabilizacji regionu.

Trump przyznał, że plany amerykańskich uderzeń na irańską infrastrukturę energetyczną faktycznie istniały. Jednak "sensowne" – jak sam to określił – podejście irańskich władz skłoniło go do zmiany zdania.

Prezydent osobiście zdecydował o rezygnacji z ataków na irańskie elektrownie. Zamiast siły militarnej, Waszyngton postawił na presję dyplomatyczną i gospodarczą, która najwyraźniej przyniosła oczekiwany skutek. Trump chwali nową postawę Teheranu, widząc w niej szansę na uniknięcie pełnoskalowego konfliktu.

Drużyna Trumpa przy stole negocjacyjnym

Za sukcesem rozmów stoi wąska grupa najbardziej zaufanych ludzi prezydenta. Trump wymienił konkretne nazwiska osób, które prowadzą dialog z Irańczykami:

Marco Rubio – sekretarz stanu,

– sekretarz stanu, J.D. Vance – wiceprezydent USA,

– wiceprezydent USA, Steve Witkoff – specjalny wysłannik,

– specjalny wysłannik, Jared Kushner – zięć prezydenta i doświadczony negocjator bliskowschodni.

Co dalej z porozumieniem?

Mimo optymizmu prezydenta, proces dyplomatyczny jeszcze się nie zakończył. Trump zastrzegł, że rozmowy trwają i nie chce "mówić z góry" o ostatecznym sukcesie, zanim wszystkie dokumenty zostaną podpisane.