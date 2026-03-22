W sobotę Siły Obronne Izraela opublikowały na portalach społecznościowych informację, że Iran posiada rakiety, "które mogą dotrzeć do Londynu, Paryża lub Berlina".

Iran próbuje zaatakować Europę?

Nie ma żadnej oceny potwierdzającej te słowa – powiedział BBC brytyjski minister Reed. Nie znam też żadnego raportu, który potwierdzałby, że Iran w ogóle próbuje zaatakować Europę, nie mówiąc już o tym, czy mógłby to zrobić, gdyby spróbował - dodał.

Trump grozi "zniszczeniem" irańskich elektrowni

W innym wywiadzie dla Sky News Reed powiedział, że prezydent USA Donald Trump mówił jedynie w swoim imieniu, grożąc "zniszczeniem" irańskich elektrowni, jeśli Teheran nie otworzy ponownie cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin.

Poproszony o przedstawienie stanowiska Wielkiej Brytanii w sprawie tego terminu, wyznaczonego w nocy z soboty na niedzielę przez Trumpa, Reed powiedział: - Prezydent USA jest w pełni zdolny do samodzielnego wypowiadania się i obrony swoich słów.

"Nie damy się wciągnąć w wojnę"

Nie damy się wciągnąć w wojnę, ale będziemy chronić nasze interesy w regionie. Będziemy współpracować z naszymi sojusznikami, aby załagodzić sytuację - zapewnił członek brytyjskiego rządu.

Iran blokuje ruch statków przez kluczową dla transportu ropy naftowej cieśninę Ormuz w odpowiedzi na ataki USA i Izraela na to państwo, rozpoczęte 28 lutego. Irańskie siły wielokrotnie obierały za cel tankowce, choć przepuszczały niektóre statki, m.in. powiązane z Chinami i Indiami, czy też tankowce z Iranu. Doniesienia mediów, m.in. CNN, mówiły również o rozmieszczaniu w cieśninie min.