Czy dojdzie do spotkania Trumpa z Łukaszenką?

Przedstawiciel Białego Domu odpowiedział w ten sposób na pytanie PAP o sugestię specjalnego wysłannika prezydenta USA, Johna Coale'a, który w wywiadzie dla „Financial Times” powiedział, że rozważana jest wizyta Łukaszenki w Białym Domu.

„Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że jest gotów spotkać się z każdym, jeśli będzie to korzystne dla interesów USA. Chociaż nie ma w tej chwili planów spotkania z prezydentem Białorusi Łukaszenką, postrzegamy to ostatnie uwolnienie więźnia jako kolejny konstruktywny krok w kierunku poprawy naszych dwustronnych relacji z Białorusią” - powiedział urzędnik. „Będziemy dalej oceniać możliwości dalsze zaangażowanie z Białorusią w przyszłości, jeśli będziemy obserwować dalsze postępy” - dodał.

Łukaszenka: Otrzymałem zaproszenie na spotkanie z Trumpem

O możliwym spotkaniu z Trumpem mówił w ostatnich dniach też sam Łukaszenka, który twierdził, że otrzymał zaproszenie na spotkanie z Trumpem do jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Według przywódcy, Stany Zjednoczone zaoferowały mu „wielki układ” i że jest gotowy go przyjąć.

USA częściowo zdejmują sankcje z Białorusi

W czwartek resort finansów USA częściowo zdjął sankcje z Białoruskiego Banku Rozwoju oraz ministerstwa finansów, a także wypisał z listy sankcyjnej państwowe koncerny potasowe, kluczowe dla białoruskiej gospodarki. To efekt porozumienia w sprawie uwolnienia przez reżim 250 więźniów politycznych.

Specjalny wysłannik ds. Białorusi John Coale powiedział w czwartek, że zamierza doprowadzić do uwolnienia pozostałych 800 więźniów.

Coale powiedział, że normalizacja stosunków między USA i Białorusią oraz kwestia uwolnienia więźniów „idą dobrze”.

- Mamy ok. 800 kolejnych (do uwolnienia) i zrobimy to – zadeklarował wysłannik Trumpa.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński