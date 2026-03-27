Pierwsza europejska podróż Leona XIV przedstawiana jest przez Watykan jako wydarzenie historyczne: po raz pierwszy w epoce współczesnej papież złoży wizytę w państwie-mieście Europy zachodniej. Podróż potrwa około 13 godzin.

Poprzednia wizyta papieska w Monako w 1538 r.

Księstwo to odwiedził w 1538 r. papież Paweł III, wracając z kongresu w Nicei. Jak przypomniano, w Monako dialog między instytucjami cywilnymi a Kościołem zachowuje realne znaczenie również w debacie publicznej. Ponad 80 proc. ludności to wyznawcy katolicyzmu, który odgrywa znaczącą rolę kulturową i społeczną.

Jedno z najstarszych państw na świecie

Jest to jedno z najstarszych państw świata. Jego początki zazwyczaj wiąże się z inicjatywą Francesco Grimaldiego - genueńskiego szlachcica ze stronnictwa gwelfów, popierających papieża i władzę Kościoła. W 1297 r. Grimaldi zdobył, dzięki sprytowi, wzniesiony tam zamek, należący do rywala ze stronnictwa gibelinów - średniowiecznej frakcji politycznej, popierającej cesarza w sporze z papiestwem. Grimaldi dokonał tego, wchodząc do warowni przebrany za mnicha. W księstwie o powierzchni zaledwie 2 km kwadratowych mieszkają przedstawiciele 150 narodowości.

Tematy papieskiej pielgrzymki

Wśród tematów papieskiej pielgrzymki Watykan wymienił refleksje na temat roli Europy, ochronę klimatu, odpowiedzialne wykorzystanie bogactwa oraz obronę życia. W listopadzie ubiegłego roku książę Albert II zablokował ustawę liberalizującą prawo aborcyjne, wcześniej przyjętą przez parlament (Radę Narodową). Decyzję uzasadnił katolickim charakterem państwa. Leon XIV przybędzie do Monako około godz. 9 rano. Powita go Albert II i jego małżonka, księżna Charlene. Następnie papież uda się do Pałacu Książęcego.

Siedziba ta, określana także jako Pałac Grimaldich, powstała początkowo jako twierdza, gdy w 1191 r. niemiecki cesarz Henryk IV przekazał port i skalisty przylądek Republice Genui pod warunkiem wzniesienia umocnień służących do walki z piractwem. Dodatkowe tereny zostały nabyte m.in. od mnichów. Budowa pałacu rozpoczęła się w 1215 r. Podczas rewolucji francuskiej (1789-99) rezydencja została splądrowana i przekształcona w szpital wojskowy.

Plan papieskiej wizyty w Monako

Po spotkaniu z parą książęcą papież pozdrowi z balkonu ludzi zgromadzonych przed pałacem. O godz. 11 w pobliskiej katedrze Niepokalanego Poczęcia papież spotka się z lokalną wspólnotą katolicką. Świątynia została zbudowana w stylu romańsko-bizantyjskim pod koniec XIX wieku. Znajdują się tam liczne cenne dzieła, pochodzące z wcześniejszego kościoła z XIII wieku. Są tam pochowani władcy Monako, m.in. rodzice Alberta II: książę Rainier III Grimaldi i jego żona, amerykańska aktorka Grace Kelly, która zmarła w 1982 r. w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. W trakcie liturgii słowa w katedrze papież wygłosi homilię skierowaną do mieszkańców księstwa oraz pielgrzymów, przybyłych przede wszystkim z Francji. Następnie, około południa, przed kościołem świętej Dewoty, patronki Monako, spotka się z młodzieżą oraz katechumenami, przygotowującymi się do przyjęcia chrztu. Po odpoczynku w porze obiadu papież odprawi o godz. 15.30 mszę na stadionie Ludwika II, mieszczącym około 15 tys. osób. Nosi on imię księcia Monako, który panował w latach 1922-49. Wieczorem Leon XIV wróci do Watykanu.

Motto papieskiej pielgrzymki do Monako

Mottem papieskiej wizyty są słowa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Arcybiskup Monako Dominique-Marie David powiedział watykańskim mediom: "Dla papieża odwiedziny w tak małym kraju mogą mieć ważne znaczenie: w istocie zwraca się do całego świata". "Jest więc prawdopodobne, że echo takiej wizyty przekroczy granice naszego małego państwa" - dodał hierarcha. Zachęcił, by na księstwo nie patrzeć przez pryzmat stereotypów finansowego dobrobytu. Jak dodał, niektórzy borykają się tam z ubóstwem. Abp David przyznał w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Avvenire": "Niektórzy pytają mnie o powody papieskiej podróży. A tu Ewangelia nadal naznacza życie społeczne i polityczne". Zaznaczył także: "To wydarzenie historyczne, bezprecedensowe i w pewien sposób nieoczekiwane".

„Jesteśmy małym krajem, w pewnym sensie wyjątkowym; krajem, w którym żyje się dobrze i w którym czuć komfort oraz dobrostan, co z pewnością nie umknęło uwadze papieża. Jednak kiedy zarówno ja, jak i książę zapraszaliśmy go kilkakrotnie, podkreślaliśmy, że jest to jedynie powierzchowny obraz. Rzeczywistość Monako jest o wiele bardziej zróżnicowana” - wyjaśnił arcybiskup.

Nietypowy środek transportu

Interesujące są logistyczne aspekty tej jednodniowej i wyjątkowej zagranicznej pielgrzymki. Papież poleci z Watykanu śmigłowcem i wyląduje w księstwie. Gdy strona watykańska była pytana o ten wybór formy podróży, wyjaśniła: "To jest podróż do Monako i dlatego papież leci tam bezpośrednio. Ponieważ nie ma tam lotniska, uda się śmigłowcem. W przeciwnym razie papieski samolot musiałby wylądować w Nicei we Francji". Przypomina się, że papież Franciszek był trzy razy we Francji: w Strasburgu w instytucjach europejskich, w Marsylii i na Korsyce, ale nigdy nie była to oficjalna wizyta w tym kraju, lecz podróż o ściśle wyznaczonym celu. Świta papieska wraz z sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i towarzyszący Leonowi XIV dziennikarze polecą specjalnym samolotem do Nicei, a stamtąd udadzą się do księstwa.