Zdecydowaliśmy się na radykalną obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa oraz na możliwość wprowadzenia ceny maksymalnej paliwa na stacjach benzynowych - poinformował w czwartek premier Donald Tusk. Według szefa rządu pakiet CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej" ma przełożyć się na spadek cen na stacjach o ok. 1,2 zł na litrze paliwa.

"Dyrektywa nie przewiduje obniżonej stawki"

Louise Bogey, rzeczniczka KE ds. podatkowych przekazała RMF, że "dyrektywa VAT nie przewiduje możliwości zastosowania obniżonej stawki na dostawy paliw silnikowych". Z jej oświadczenia wynika, że o ile obniżka akcyzy na paliwa jest w pewnych ramach dopuszczalna, tak obniżenie stawki VAT na benzynę i olej napędowy stoi w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie Bruksela zapewnia, że widzi skalę problemu. "W pełni rozumiemy i współczujemy potrzebie wspierania obywateli w tych trudnych czasach" – przekazała KE. KE podkreśliła, że unikabezpośredniego "recenzowania" politycznych obietnic polskich decydentów, dopóki odpowiednie regulacje nie wejdą w życie. Jak wskazuje Bruksela, "nie mamy żadnych uwag do tych konkretnych środków".

Obliżka akcyzy na paliwa możliwa

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku akcyzy. Tutaj unijne przepisy (Dyrektywa ETD) określają jedynie minimalne stawki podatku. Jeśli kraj ma akcyzę wyższą niż unijne minimum, może ją legalnie obniżyć, o ile nie spadnie poniżej tego progu. Rządowa zapowiedź obniżenia akcyzy "do minimum" jest więc zgodna z prawem UE.