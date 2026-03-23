Sprawę polexitu, do którego ma dążyć prawica, nagłośnił premier Donald Tusk. Jak napisał na platformie X "polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać” - zapewnił premier.

Jak opisuje "FAZ" polexit stał się politycznym hasłem, którym posługują się partie proeuropejskie w kampanii przeciwko PiS. Niemiecka gazeta wyjaśnia, że powodem alarmistycznych nastrojów jest weto prezydenta wobec unijnego programu SAFE. Poprzedziła je kampania, podczas której politycy PiS przekonywali, że wskutek tego programu Polska "znajdzie się pod niemieckim butem".

"Deklaracje PiS w sprawie pozostania w UE brzmią pusto"

Gazeta relacjonuje, że prezydent Karol Nawrocki i PiS odrzucają oskarżenia. Jednak deklaracje PiS w sprawie pozostania w UE "brzmią pusto" - zdaniem niemieckiej gazety. Przypomina czasy, gdy PiS rządził . Wtedy "zapewnienia o pozostaniu w Unii znajdowały się w sprzeczności” z retoryką i realnymi działaniami. Przykładem może być spór o wymiar sprawiedliwości" - czytamy.

Zdaniem gazety sytuacja w Polsce porównywana jest do sytuacji w Wielkiej Brytanii sprzed brexitu. Władze konserwatystów stworzyły warunki do wyjścia z UE, którego tak naprawdę nie chciały.

Niemiecka gazeta o katastrofie

Według "FAZ" z ekonomicznego punktu widzenia wyjście Polski z UE byłoby fatalne, zarówno dla Polski, jak i dla jej sąsiadów. Zwłaszcza dla Niemiec, które są piątym partnerem handlowym Polski.

"Polska jest państwem frontowym UE i NATO podczas konfliktu z Rosją, w którym zagrożone są wolność i bezpieczeństwo całego kontynentu. Polska jest też kluczowym krajem dla wsparcia Ukrainy. Brexit byłby drobiazgiem w porównaniu do katastrofy, jakim dla całej Europy byłby polexit" – konkluduje "FAZ".