Zamir miał wypowiedzieć te słowa - według Kanału 13 - po tym, jak rząd zatwierdził utworzenie 30 dodatkowych posterunków na Zachodnim Brzegu. Jego zdaniem armia potrzebuje nowej ustawy o poborze, ustawy o obowiązku służby w rezerwie i ustawy o przedłużeniu obowiązkowej służby wojskowej.

System w Izraelu wkrótce nie wytrzyma

"Wkrótce wojsko nie będzie gotowe do rutynowych misji, a system rezerwowy nie wytrzyma i armia może się załamać pod własnym ciężarem" - apelował. Według Defrin izraelskie wojsko potrzebuje ok. 15 tys. dodatkowych żołnierzy, w tym 7–8 tys. żołnierzy liniowych przygotowanych do walki.

Wojna Izraela na kilku frontach wymaga żołnierzy

Od wybuchu wojny w Strefie Gazy po ataku Hamasu 7 października 2023 r. izraelskie dowództwo wielokrotnie informowało o niedoborach kadrowych. Na początku marca, po tym jak Hezbollah dołączył do wojny po stronie Iranu, ostrzeliwując północ Izraela, Izrael rozpoczął operację w południowym Libanie. Rzecznik armii podkreślił, że front libański będzie miał charakter trwały, podobnie jak zaangażowanie w Strefie Gazy oraz obecność Izraela na terytorium Syrii, co zwiększa zapotrzebowanie na dodatkowe siły.

W 2024 r. izraelski sąd najwyższy uznał zbiorowe zwolnienia z poboru i zobowiązał rząd do rozpoczęcia rekrutacji żydów ultraortodoksyjnych. W rezultacie w 2025 r. doszło do licznych protestów tej społeczności przeciwko wcielaniu do wojska. Rząd Benjamina Netanjahu ma opracować plan poboru, ale dotąd nie przedstawił rozwiązania.

Royal Navy musi "pożyczyć" okręt od Niemiec. "To hańba narodowa"

Ultraortodoksi w Izraelu nie idą do wojska

Ultraortodoksi stanowią ok. 13 proc. społeczeństwa Izraela. Prawie połowa mężczyzn z tej grupy nie pracuje i w większości "zawodowo"” studiuje teksty religijne, otrzymując za to państwowe stypendia. Szacuje się, że ok. 80 tys. ultraortodoksyjnych mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat uchyla się od służby, co pogłębia napięcia społeczne, zwłaszcza w warunkach wojny na wielu frontach.

Polityczna przepychanka w Niemczech. "Kanclerz chciał uniknąć pogorszenia relacji z Polską"

Izraelskie armii brakuje pieniędzy

Armia izraelska liczy obecnie ok. 170 tys. żołnierzy w czynnej służbie oraz niemal pół miliona rezerwistów. Podczas działań prowadzonych na wszystkich frontach po 7 października 2023 roku do służby powołano około 300 tys. rezerwistów i była to największa mobilizacja w historii Izraela. Z powodów finansowych w 2026 r. rząd ograniczył liczbę rezerwistów i skrócił czas mobilizacji.