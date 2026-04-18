Tankowiec zaatakowany w cieśninie Ormuz. Wiadomo, co z załogą

Marta Kawczyńska
18 kwietnia 2026, 15:11
Tankowiec zaatakowany w cieśninie Ormuz. Wiadomo, co z załogą
O otwarciu ognia w kierunku tankowca w cieśninie Ormuz przez jednostki morskie irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej) poinformowała w sobotę agencja Reutera. Powołała się na informacje brytyjskiej agencji UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations).

Atak na statek w cieśninie Ormuz

Do incydentu miało dojść w cieśninie Ormuz, około 20 mil morskich (około 37 km) na północ od wybrzeży Omanu. Do statku miały zbliżyć się dwie uzbrojone jednostki irańskie i oddać strzały w jego kierunku. Według relacji kapitana tankowca, zarówno statek, jak i załoga są bezpieczni.

Kolejny zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. Irańskie władze wydały komunikat

Cieśnina Ormuz ponownie zamknięta

Niektóre statki handlowe w tej części świata odebrały w sobotę od irańskiej armii komunikaty przekazywane drogą radiową. Ostrzegano w nich załogi tych jednostek, że cieśnina Ormuz jest ponownie zamknięta i nie wolno korzystać z tej drogi wodnej - powiadomiła agencja Reutera.

Irański najwyższy przywódca Modżtaba Chamenei zadeklarował tego samego dnia za pośrednictwem komunikatora Telegram, że irańska flota jest gotowa "zadać kolejne klęski wrogom".

W piątek władze Iranu ogłosiły otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania rozejmu w wojnie z USA i Izraelem, czyli do wtorku (21 kwietnia) wieczorem. Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie tego szlaku wodnego, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf zagroził w reakcji na stanowisko Waszyngtonu, że władze w Teheranie ponownie zamkną cieśninę, jeśli Stany Zjednoczone nie zniosą blokady morskiej Iranu.

"Powróciła do stanu poprzedniego"

W sobotę rano irańska armia ogłosiła, że sytuacja w Ormuzie "powróciła do stanu poprzedniego", a siły zbrojne przejęły "ścisłą kontrolę" nad tym szlakiem wodnym.

"W następstwie wcześniejszych porozumień Islamska Republika Iranu zgodziła się, w dobrej wierze, zezwolić ograniczonej liczbie tankowców i statków handlowych na kontrolowany przepływ przez cieśninę Ormuz. Niestety, Amerykanie, notorycznie łamiąc obietnice, nadal dopuszczają się bandytyzmu i piractwa pod przykrywką tak zwanej blokady" - oświadczyła irańska armia w komunikacie cytowanym przez agencję Tasnim.

Źródło PAP
Powiązane
Donald Trump
Trump uderza w NATO. "Było całkowicie bezużyteczne w sprawie..."
Benjamin Netanjahu, Donald Trump i Joseph Aoun
Niemiecki dziennik: Trump pokazał Netanjahu, kto jest szefem
Recep Tayyip Erdogan
Erdogan: Pracujemy nad przedłużeniem rozejmu pomiędzy USA i Iranem. Trump zapowiada "niesamowite dwa dni"
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTankowiec zaatakowany w cieśninie Ormuz. Wiadomo, co z załogą »
Zobacz
|
