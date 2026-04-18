Dziennik Gazeta Prawana logo

Abordaż tankowców związanych z Iranem? Doniesienia amerykańskich mediów

Marta Kawczyńska
18 kwietnia 2026, 19:35
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Amerykańskie wojsko przygotowuje się do tego, by w najbliższych dniach przeprowadzić abordaż tankowców powiązanych z Iranem i zająć statki handlowe na wodach międzynarodowych. Poinformował o tym w sobotę "Wall Street Journal" powołując się na przedstawicieli władz USA.

Jak podkreślił dziennik, decyzja o zwiększeniu presji gospodarczej na Iran ma zmusić reżim w Teheranie do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i poczynienia ustępstw w sprawie swojego programu nuklearnego.

Teheran ogłosił "powrót do stanu poprzedniego"

W piątek władze Iranu ogłosiły otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas rozejmu w trwającej od 28 lutego wojnie z USA i Izraelem. Zawieszenie broni upływa w nocy z wtorku na środę. Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie tego szlaku wodnego, zapowiadając jednocześnie utrzymanie amerykańskiej blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem. W sobotę Teheran ogłosił "powrót do stanu poprzedniego i ścisłą kontrolę armii" nad tym szlakiem wodnym, a kilka statków handlowych zostało zaatakowanych.

Rozszerzenie amerykańskiej operacji

Rozszerzenie amerykańskiej operacji, o którym napisał "WSJ", pozwoli USA na przejęcie kontroli nad statkami związanymi z Iranem na całym świecie, w tym tankowcami, które transportują irańską ropę, oraz jednostkami przewożącymi uzbrojenie, mogące wspierać irański reżim. Gazeta podkreśliła, że większość z ok. 1,6 miliona baryłek ropy eksportowanej dziennie z Iranu trafia do Chin.

Tankowiec zaatakowany w cieśninie Ormuz. Wiadomo, co z załogą

USA będą "aktywnie ścigać" statki floty cieni

W czwartek przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine zadeklarował, że USA będą "aktywnie ścigać" statki floty cieni, które pomagają Iranowi, nawet jeśli znajdują się one poza Zatoką Perską. Podkreślił, że działania te będą odbywać się w ramach wdrażania nowego etapu presji na Teheran, który władze amerykańskie określają jako operację "Gospodarcza Furia". W związku z nią Amerykanie ogłosili w środę sankcje na kolejne podmioty związane z Iranem.

Jak poinformowano, restrykcje dotknęły siatki przemytu ropy, zarządzanej przez irańskiego potentata transportowego Mohamada Hosejna Szamkaniego, syna byłego sekretarza generalnego irańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Alego Szamkaniego, który zginął w trakcie amerykańsko-izraelskiego ataku na przełomie lutego i marca br.

Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly powiedziała gazecie, że Trump spodziewa się, iż blokada morska irańskich portów, w ramach której od poniedziałku zawrócono 23 statki, w połączeniu z naciskami gospodarczymi pomogą w zawarciu porozumienia pokojowego z Teheranem.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: IranDonald TrumpUSAtankowce
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj