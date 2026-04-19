Dziennik Gazeta Prawana logo

Zaskakująca propozycja Chin dla USA i Iranu. Nowe doniesienia

oprac. Olga Skórko
wczoraj, 09:14
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
June,5,,2025,-,Berlin:,Chinese,President,Xi,Jinping,At
Zaskakująca propozycja Chin dla USA i Iranu. Nowe doniesienia/Shutterstock
Chiny nieoficjalnie zaoferowały przyjęcie wysoko wzbogaconego uranu z Iranu, co ma pomóc w deeskalacji napięcia na linii Teheran–Waszyngton. Agencja Associated Press informuje, że Pekin chce w ten sposób ułatwić porozumienie nuklearne. Choć prezydent Donald Trump twierdzi, że Iran zgodził się na zawieszenie programu jądrowego, władze w Teheranie stanowczo odmawiają przekazania uranu Amerykanom.

Pekin, który do tej pory krytykował ataki USA i Izraela, wykonuje konkretny ruch dyplomatyczny. Źródła dyplomatyczne wskazują, że Chiny mogą stać się "magazynierem" irańskiego uranu. Taki krok pozwoliłby Teheranowi pozbyć się niebezpiecznych zapasów bez poczucia kapitulacji przed Waszyngtonem. Chiny są dla Iranu kluczowym partnerem – oba kraje łączy 25-letnia umowa strategiczna.

Ile uranu zostało w Iranie?

Mimo zniszczenia części instalacji nuklearnych przez siły USA i Izraela w czerwcu 2025 roku, Teheran wciąż posiada groźny materiał. Amerykański wywiad szacuje te zapasy na niemal 2 tony wzbogaconego uranu łącznie, w tym 450 kg uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc. To właśnie ten materiał budzi największy niepokój, ponieważ jest bliski stopnia czystości potrzebnego do produkcji broni jądrowej.

Trump ogłasza sukces, Teheran zaprzecza

Prezydent Donald Trump wykazuje duży optymizm. W mediach społecznościowych ogłosił już, że Iran zgodził się wywieźć zapasy uranu i bezterminowo zamrozić program atomowy. Reakcja Iranu była jednak błyskawiczna i chłodna. Mohammad Bagher Ghalibaf (szef parlamentu) stwierdził kategorycznie: uran nigdy nie trafi do USA. Said Chatibzade (wiceszef MSZ) dodał, że Teheran nie jest gotowy na bezpośrednie rozmowy, dopóki Waszyngton stawia "maksymalistyczne żądania".

Donald Trump ogłasza zawieszenie broni. "Zgodzili się"
Donald Trump ogłasza zawieszenie broni. "Zgodzili się"

Pekin jako neutralny pośrednik?

Rola Chin może okazać się kluczowa. Donald Trump postrzega otwarcie Cieśniny Ormuz jako gest wobec Pekinu, pisząc: "Zrobiłem to również dla nich". Jeśli Chiny przejmą uran, Trump będzie mógł ogłosić sukces rozbrojeniowy, a Iran uniknie upokorzenia. Na razie nie ma terminu kolejnych rozmów. Pierwsze spotkanie odbyło się w Islamabadzie, gdzie Pakistan pełni rolę mediatora. Propozycja Chin daje jednak nową nadzieję na uniknięcie dalszej eskalacji wojny rozpoczętej 28 lutego.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: IranDonald TrumpChinyUran
Powiązane
Donald Trump
Cieśnina Ormuz jest w pełni otwarta. Trump: Iran właśnie to ogłosił
Niepewność na rynku ropy i nadzieja na deeskalację: Iran chce wznowić rozmowy z USA
Niepewność na rynku ropy i nadzieja na deeskalację: Iran chce wznowić rozmowy z USA
Rollercoaster na rynku ropy naftowej. Ceny rosły, ale już spadają. USA i Iran aranżują kolejne rozmowy
Rollercoaster na rynku ropy naftowej. Ceny rosły, ale już spadają. USA i Iran aranżują kolejne rozmowy
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZaskakująca propozycja Chin dla USA i Iranu. Nowe doniesienia »
Zobacz
|
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Paulina Gałązka w siódmym odcinku serialu "Wojna zastępcza"
Polski serial szpiegowski hitem. Historia agentów z Kiejkut przyciągnęła milion telewidzów
Policjant kontroluje samochód stan techniczny auta i światła
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Policja kontroluj kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
Picie na czczo siemienia lnianego z kefirem pomaga zgubić zbędne kilogramy
Dodaj to do kefiru i pij po przebudzeniu. Kilogramy szybko polecą w dół
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj