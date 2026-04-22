Hakerzy włamali się na spotkanie rosyjskich ministrów. Oto, do czego się przyznali

oprac. Olga Skórko
wczoraj, 11:02
[aktualizacja wczoraj, 12:51]
Rosja. wojsko
Ukraińscy hakerzy przerwali tajną naradę w Rosji. "Uważaj na siebie, łysy"/Shutterstock
Ukraińscy hakerzy przeprowadzili brawurową akcję, przejmując kontrolę nad wideokonferencją w rosyjskim Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Jak informuje kyivpost.com, nagranie z posiedzenia ujawnia gigantyczną skalę zależności Moskwy od dostaw z Chin. Rosyjscy urzędnicy otwarcie przyznają, że 90 proc. elektroniki oraz niemal cały plastik używany do budowy bezzałogowców pochodzą z importu. Włamanie zakończyło się bezpośrednimi groźbami pod adresem decydentów odpowiedzialnych za produkcję dronów.

Do włamania doszło podczas zamkniętego spotkania urzędników odpowiedzialnych za łańcuchy dostaw dla wojska. Ukraiński żartowniś Jewgienij Wołnow opublikował nagranie, na którym słychać, jak hakerzy nagle przerywają dyskusję Rosjan. Zamiast omawiać plany produkcyjne, urzędnicy musieli wysłuchać ostrzeżeń.

Wszystkie wasze twarze są nagrane. Uważajcie na siebie. Ty, łysy, pierwszy – rzucił jeden z hakerów. Według niezależnych źródeł uwaga ta była skierowana do Aleksieja Sierdiuka, szefa departamentu ds. systemów bezzałogowych.

Prawda o rosyjskich dronach. 90 proc. części pochodzi zza granicy

Nagranie zawiera porażające przyznanie się do winy. Jeden z uczestników spotkania jasno stwierdził, że Rosja nie produkuje kluczowych komponentów u siebie. Jak informuje kyivpost.com, urzędnik przyznał: Jeśli mówimy o komponentach elektrycznych, to 90 proc. to zawsze zagraniczne surowce. Po prostu nie są one produkowane w Rosji.

Okazuje się, że problem dotyczy nawet najbardziej podstawowych materiałów. Podczas spotkania padło stwierdzenie, że nawet plastik używany do obudów jest teraz chiński, ponieważ rosyjski odpowiednik po prostu nie istnieje na rynku.

Rosyjskie drony. Z czego są zbudowane?

Analizy ekspertów potwierdzają słowa urzędników z nagrania. Choć Rosja nazywa swoje drony produktami krajowymi, w rzeczywistości to składaki z całego świata:

  • Orlan-10: Wykorzystuje japoński silnik, szwajcarski system sterowania oraz amerykańskie elementy kamery.
  • Shahed (rosyjska wersja): Dochodzenie "The Washington Post" wykazało, że te drony bojowe zawierają 126 zagranicznych komponentów (głównie z USA), a tylko cztery części są produkowane w Rosji.

"Niedługo będziecie potrzebować pomocy, żeby ratować własną skórę"

Włamanie nie było tylko aktem sabotażu informacyjnego. Hakerzy uderzyli w konkretne osoby, m.in. w 29-letniego Daniila Abulowa, który koordynuje kontakty producentów z Ministerstwem Obrony. Ostrzegli urzędników, że wsparcie państwa wkrótce będzie im potrzebne nie do budowy fabryk, ale do "ratowania własnej skóry".

Rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu do tej pory nie wydało żadnego oświadczenia w sprawie tego wycieku.

Źródło dziennik.pl
Powiązane
Rosja Niemcy
Rosja grozi niemieckim firmom. Ambasador Moskwy na dywaniku w Berlinie
Anitta Hipper
"Ona może w drodze do pracy spotkać się z dronem". Rosja nie przebiera w słowach
Putin
Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW
oprac. Olga Skórko
oprac. Olga Skórko
Zobacz
|
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda już w Polsce. Tak wygląda czeska rakieta 1.5 TSI. Ile kosztuje?
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
